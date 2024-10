Taís Ilhéu Quem é o escritor mais cobrado no Enem?

O Enem , maior porta de entrada para universidades públicas e particulares do país, cobra dos estudantes conhecimentos em Literatura . Mas, diferentemente de outros vestibulares como a Unicamp e a Fuvest , não estabelece uma lista de leituras obrigatórias para orientar os estudantes em meio a um universo imenso de livros e escritores . E agora, José? Sem pânico! Embora o Inep não divulgue uma lista de autores, ele tem seus queridinhos – e o GUIA DO ESTUDANTE constatou isso revisitando todas as edições da prova.

Ao longo dos últimos 25 anos, o escritor brasileiro que mais protagonizou questões na prova foi o poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade , um dos maiores nomes do modernismo brasileiro. Poemas – e até crônicas! – de diferentes fases do autor foram selecionados pela banca, que questionou os estudantes a respeito do movimento literário, contexto histórico, relações semânticas e até intertextualidade com outros escritores.

Para não ser pego de surpreso caso o exame volte a escolher o poeta para a prova deste ano, confira abaixo um resumo de tudo que você precisa saber sobre Drummond , da biografia do autor até materiais de estudo como resumos e análises das obras mais famosas.

A vida de Drummond revelada por seus poemas

Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 na pequena Itabira (MG), filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e de Julieta Augusta Drummond de Andrade. Durante a infância, adolescência e os primeiros anos da juventude viveu por alguns períodos em Belo Horizonte (MG), Nova Friburgo (RJ) e novamente em Itabira. Por fim, quando já era casado com Dolores Dutra de Morais e pai de Maria Julieta, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1934 – e lá viveu até o fim de seus dias.

Essas não são informações vãs para quem pretende compreender, de fato, a obra de Carlos Drummond de Andrade. Isso porque as produções do poeta são atravessadas por suas raízes e pelas diferentes fases que viveu. Em “ Alguma Poesia “, seu primeiro livro, conhecemos o jovem Drummond, de vinte e poucos anos, que se deslumbrava com a possibilidade de se tornar um grande escritor modernista – mas era forçado a voltar para a pequena Itabira e administrar a fazendo do pai.

+ Redação nota máxima da Fuvest citou Drummond

Continua após a publicidade

Mais tarde, em “ Sentimento do Mundo “, os temas prosaicos dão lugar a uma poesia mais política. Já ativo na militância (Drummond atuou no Partido Comunista Brasileiro), o poeta expressa no livro suas preocupações sociais. Enaltece a figura do trabalhador no poema “O operário no mar” e chama à ação em “Mãos Dadas”. Mas a fase política do poeta atinge mesmo seu ápice e maturidade anos depois, em 1945, com a publicação da antologia “ A Rosa do Povo “.

Mas neste mesmo ano, algo muda na vida de Drummond – e, inevitavelmente, muda sua poesia. O escritor afasta-se de sua posição como editor do Imprensa Popular, diário lançado pelo Partido Comunista Brasileiro, por discordâncias políticas. “ Claro Enigma “, antologia publicada em 1951, revela não mais o Drummond idealista, e inaugura a sua chamada “fase do não”, mais introspectiva e filosófica.

Carlos Drummond de Andrade chegou a ser chamado de “poeta público” pelo crítico literário Otto Maria Carpeaux, tamanho o alcance e universalidade de sua obra. Mas, em vida, recusava homenagens e reconhecimentos. Declinou do Prêmio Brasília de Literatura, da Fundação Cultural do Distrito Federal, e do troféu Juca Pato. Recusou-se, também, a ser indicado para uma cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras.

+ Confira a biografia completa do poeta

O modernista mineiro

Ainda que não tenha participado da fundação do movimento, que teve como marco a Semana de Arte Moderna de 1922 , Drummond é tido como um dos principais poetas modernistas. Também é, sem dúvidas, o maior representante do Modernismo em Minas Gerais. Mas um impasse dos professores e da crítica literária é em qual fase do movimento situar o poeta.

Continua após a publicidade

Isso porque, embora seja comumente classificado como um autor da segunda fase – a mais política e crítica –, algumas obras do itabirano escapam a essa classificação. A começar pelo seu primeiro livro, “Alguma Poesia”, mais experimental, com temas mais cotidianos e voltados primordialmente às experiências humanas. “Claro Enigma”, como já mencionado, também revelou um Drummond mais filosófico e menos social.

Apesar de não caberem exatamente em “caixinhas”, todas as suas obras são inegavelmente modernistas. Algumas características que permite classificá-las como tal são:

Recusa do formalismo na escrita;

Rompimento com os moldes parnasianos de poesia;

Linguagem simples;

Temáticas sociais e da realidade brasileira;

Dilemas da experiência humana;

Confronto entre o “eu” e o coletivo.

Relembre aqui quais foram as três fases do Modernismo brasileiro e as principais características de cada uma.

R esumos e análises das principais obras de Drummond

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.