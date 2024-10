Taís Ilhéu “Macérrimo”, “magérrimo” ou “magríssimo”: qual é o certo?

Você já teve dúvida sobre qual é o superlativo da palavra “magro” ? O certo é “ macérrimo” , “magérrimo” ou “magríssimo” ? Pois saiba que todas essas formas estão corretas e constam na maioria dos dicionários de Língua Portuguesa.

“Segundo os gramáticos mais renomados, a forma erudita é ‘macérrimo’, que vem do latim ‘macerrimu’, do século XV”, explica Margarete Xavier , autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino. Esse termo é mais frequentemente encontrado em textos literários e formais. É muito utilizado em Portugal, mas, por aqui, raramente você vê alguém usando essa palavra no dia a dia .

“Já as duas palavras ‘magérrimo’ e ‘magríssimo’ são mais usadas no Brasil, na linguagem informal”, afirma a educadora. As duas derivam do latim e se popularizaram, ganhando aceitação com o tempo.

O que é superlativo?

Você já viu aqui que os três termos – magérrimo, macérrimo e magríssimo – são superlativos. Mas, afinal, o que é isso? Superlativo é um grau do adjetivo que expressa a qualidade de um substantivo em seu nível mais alto ou mais intenso.

Existem dois tipos principais de superlativos:

Continua após a publicidade

Superlativo absoluto . É usado para intensificar um adjetivo, sem comparação. Pode ser sintético, quando se usa um sufixo, como “macérrimo”; ou analítico, quando se usa um advérbio, como “muito magro”.

Superlativo relativo . É utilizado para fazer comparações. Exemplo: um irmão é mais magro do que o outro.

Exemplos do dia a dia

O rapaz já era magro; agora está magríssimo!

De tanto fazer regime, ficou macérrima. Quase não a reconheci.

A cachorrinha está magérrima. Precisa de cuidados com a alimentação.

Exemplos na mídia jornalística

O jornal Folha de S. Paulo já usou as três formas em reportagens em diferentes décadas. Confira abaixo.

“Cazuza, que estava internado numa clínica, chegou de cadeira de rodas. Macérrimo, o cantor ganhou os prêmios de melhor música e melhor álbum” (03/07/2000).

“O novo romance de Jô Soares, ‘As Esganadas’, conta a história de Caronte, um serial killer magríssimo que mata apenas mulheres…” (31/10/2011).

“Caetano era magérrimo, falante, inteligente e bem sensível, não só com música” (02/08/2024).

Continua após a publicidade

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.