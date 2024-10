Julia Di Spagna 5 dicas para ir bem na prova de exatas do Enem

No dia 10 de novembro, estudantes de todo o país vão encarar as provas de exatas do Enem . Essa é uma etapa da prova que pode gerar ansiedade , mas com algumas estratégias tanto na hora de se preparar quanto na hora do exame, é possível driblar o nervosismo e encarar esse desafio com mais confiança.

Para começo de conversa, é preciso entender a dinâmica da prova. Ao longo dos anos, o Enem tem evoluído, priorizando a aplicação prática dos conteúdos em vez da mera memorização. Isso significa que os candidatos precisam estar preparados para lidar com questões que relacionam os conceitos estudados a situações do cotidiano. Com isso, a preparação para essas questões vai além de decorar fórmulas; é sobre compreender os conceitos e saber aplicá-los.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com Wander Azanha , professor de física e coordenador do curso pré-vestibular Oficina do Estudante, e reuniu algumas dicas que vão fazer a diferença para a prova de exatas nessa reta final.

Simule para valer

É importante pegar provas antigas e resolver as questões, cronometrando quanto gasta em cada uma, como se efetivamente estivesse na sala de aplicação da prova e seu tempo fosse limitado. Nada de ficar levantando, indo até a cozinha ou mexendo no celular.

Quando for conferir o gabarito e perceber que errou uma questão, procure a teoria para entender o motivo do erro e vá atrás de exercícios parecidos para treinar.

Saiba o que mais cai

Analisando provas anteriores, você vai notar que alguns assuntos se repetem ao longo dos anos. Estude com mais afinco esses temas que têm alta incidência no exame e cheque se você realmente os domina.

Tenha critério para as questões

Saber classificar as questões entre mais fáceis e mais difíceis vai fazer toda a diferença na hora do exame. “Resolvendo provas antigas, você começa a identificar com mais facilidade quando é de fato uma questão que exige muito tempo, ou se é uma questão que você ainda não domina o assunto. Caso a questão seja muito complexa, pule-a e foque nas mais fáceis”, explica o professor.

Isso porque considerando a TRI , método de correção do Enem, é mais vantajoso resolver 2 ou 3 questões fáceis do que perder tempo em uma questão difícil. A Teoria de Resposta ao Item considera que um candidato que acerta questões difíceis e erra as fáceis chutou, e por isso ele pontua menos. Em resumo, é mais vantajoso acertar as fáceis e errar as difíceis do que o contrário.

Construa um caminho

Desenvolva uma estratégia para a prova. Durante os simulados, teste maneiras diferentes de fazer a prova, começando e terminando por um certo caminho. “Vale verificar se é melhor para o candidato começar com Ciências da Natureza, ou Matemática. Para alguns é melhor fazer de 15 em 15, sendo 15 Matemática e 15 de Natureza e ir intercalando, ou fazer as de Matemática inteira primeiro e só na sequência ir para Natureza”, afirma Wander.

Aqui, não há uma regra, o importante é treinar o suficiente para entender o que funciona melhor para você.

Descanse entre uma prova e outra

É fundamental tentar descansar um pouco entre o primeiro e o segundo domingo. O professor destaca que o segundo, em geral, é mais cansativo pelo número de questões de Matemática e excesso de cálculos. Por isso, estar preparado e com a cabeça no lugar vai fazer a diferença no seu desempenho.

Isso significa tirar o pé do acelerador, mas não parar de estudar. Se for possível, entre um domingo e outro, tente lapidar alguns assuntos em que você sente mais dificuldade.

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

