Taís Ilhéu “Poeta” ou “poetisa”: qual é o certo no feminino?

Você já deve ter ouvido falar – e possivelmente já leu – algum poema de Cecília Meireles , Adélia Prado ou Hilda Hilst . Essas autoras são poetas ou poetisas ? As duas formas estão corretas.

“Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa , a palavra ‘poeta’ pode ser usada para homens e mulheres. E há também a versão feminina: ‘poetisa’”, afirma Roberto Lota, professor de português do Elite Rede de Ensino.

+ Conheça as escritoras mais cobradas nos vestibulares

De onde vem a grafia?

A palavra “poesia” vem do grego “poíesis”, que significa ação de fazer alguma coisa. Esse termo sofreu influência do latim e passou a ser usado como “poese”. Depois ganhou o sufixo “-ia”, gerando o vocábulo “poesia”, de acordo com o Dicionário Etimológico Resumido , de Antenor Nascentes.

A palavra “poeta” também teve um caminho semelhante ao da “poesia”. Sua origem vem de “poetés” (aquele que faz), e se tornou “poeta” depois de sofrer influência do latim. “Já o termo ‘poetisa’ se originou de ‘poeta’, ganhando o sufixo ‘-isa’ para determinar o gênero feminino. Isso acontece com outras palavras femininas, como papisa e pitonisa”, explica o educador Roberto.

Continua após a publicidade

A polêmica do uso de “poetisa”

Existem controvérsias sobre o uso do termo “poetisa”, com más interpretações sobre o uso dele. No século passado, muitas mulheres chegaram a questionar o uso dessa palavra como forma de “diminuir” o valor das poesias feitas por mulheres, sugerindo que não estariam à altura das produções escritas por homens, entendidos como os “verdadeiros poetas”. “Diante disso, algumas autoras, no lugar de se autoproclamarem poetisas, passaram a se chamar ‘poetas’, como foi o caso de Cecília Meireles. Depois ela acabou influenciando outras autoras”, conta o professor Roberto.

Um exemplo de poema da Cecília Meireles, em que se autodenomina poeta é o “Motivo”:

“Eu canto porque o instante existe

e a minha vida está completa.

Continua após a publicidade

Não sou alegre nem sou triste:

sou poeta.”

+ 8 escritoras que você deveria conhecer

Exemplos para “poetisa” e “poeta”

O professor Roberto traz quatro exemplos do uso dos dois termos, citando trechos de provas do Enem e de outras publicações.

Continua após a publicidade

1. No enunciado da questão 3 da prova azul do primeiro dia do Enem 2018, foi usada a palavra “poetisa”:

“A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. (…)”

2. Na questão 57 da prova azul do primeiro dia do Enem 2018, também foi utilizado o termo “poetisa”:

“A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos (…)”.

Continua após a publicidade

3. Olha só o texto de apresentação da autora Maria da Conceição Evaristo de Brito, divulgado pelo Itaú Social. Aqui foi usada a palavra “poeta”:

“Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma escritora mineira, nascida em Belo Horizonte (MG) em 1946. Romancista, contista e poeta, é também pesquisadora na área de literatura comparada (…)”.

4. Confira o texto de apresentação de Hilda Hilst no livro “Da poesia”, 1° edição Companhia das Letras, 2017. Ela é chamada de “poeta”:

“No presente volume, que reúne pela primeira vez toda a poesia de Hilda, a ordem cronológica dos livros foi mantida. Acrescentamos uma seleção de versões e esboços de poemas inéditos, recolhidos na Casa do Sol e na Unicamp , para observar de perto o processo criativo da poeta (…)”.

Continua após a publicidade

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.