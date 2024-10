Taís Ilhéu Unicamp 2025: local de prova já está disponível para consulta

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ) divulgou na manhã desta sexta-feira (4) os locais de prova da primeira fase da Unicamp 2025. A consulta deve ser feita individualmente por cada candidato, acessando este link e inserindo número de inscrição ou CPF e a senha utilizada na inscrição para o vestibular.

Além do local de prova, a Unicamp também está disponibilizando outras informações básicas para os candidatos, como os horários de aplicação, os itens permitidos e vedados no dia da prova.

Na primeira fase, os inscritos respondem a 72 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira:

12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa;

12 questões de Matemática;

7questões de História;

7 questões de Geografia;

3 questões de Filosofia;

3 questões de Sociologia;

7 questões de Física;

7 questões de Química;

7 questões de Biologia;

7 questões de Inglês.

Nesta etapa, participam 63.004 candidatos que irão concorrer a 2.537 vagas. A segunda fase acontece nos dias 1 e 2 de dezembro.

Continua após a publicidade

Cronograma completo Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção : 30 de julho

Inscrição no vestibular : de 1 a 9 de setembro

Continua após a publicidade

Último dia para pagamento da taxa: 10 de setembro

Prova de Habilidades Específicas – cursos de Música: 20 a 30 de setembro

Divulgação dos locais de prova: 11 de outubro

Continua após a publicidade

Primeira fase: 20 de outubro

Divulgação dos convocados para a 2ª fase: 22 de novembro

Segunda fase : 1º e 2 de dezembro

Continua após a publicidade

Prova de Habilidades Específicas – demais cursos : 11, 12 e 13 de dezembro

Divulgação do resultado: 24 de janeiro de 2025

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.