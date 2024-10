Ludimila Ferreira Não é Medicina! Descubra o curso mais concorrido do Brasil, segundo o Inep

Quando você pensa em um curso universitário muito concorrido, aposto que o primeiro que vem à mente é “Medicina” . Pois saiba que ele não ocupa mais o topo deste ranking! É isso que revela o Censo da Educação Superior 2023 , publicado pelo MEC ( Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nesta quinta-feira (3).

O curso com maior relação candidato/vaga na rede pública foi Engenharia Naval , com 13.329 candidatos para 243 vagas. Isso acontece pela baixa oferta desta engenharia. E tem mais: nem na rede particular Medicina lidera a concorrência. Em primeiro lugar aparece Artes Cênicas, pela mesma razão que Engenharia Naval, a baixa oferta do curso.

Abaixo, confira a listagem completa dos cursos mais concorridos!

Cursos mais concorridos na rede pública

Engenharia naval: 13.329 candidatos para 243 vagas Medicina: 685.347 candidatos para 13.052 vagas ABI Computação e TIC: 3.358 candidatos para 64 vagas Psicologia: 135.043 candidatos para 7.197 vagas Biomedicina: 35.794 candidatos para 2.030 vagas Medicina veterinária: 98.912 candidatos para 6.371 vagas Enfermagem: 139.612 candidatos para 9.425 vagas Nutrição: 66.233 candidatos para 4.724 vagas Fisioterapia: 55.022 candidatos para 4.000 vagas Odontologia: 69.109 candidatos para 5.161 vagas

Cursos mais concorridos na rede privada

Artes cênicas: 2.417 candidatos para 235 vagas Medicina: 276.446 candidatos para 38.068 vagas Programas interdisciplinares abrangendo educação: 582 candidatos para 140 vagas Artes visuais: 4.016 candidatos para 1.042 vagas Enfermagem/formação de professor: 332 candidatos para 100 vagas Energias renováveis: 289 candidatos para 100 vagas Letras-inglês: 729 candidatos para 265 vagas Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação: 926 candidatos para 338 vagas Psicologia: 416.203 candidatos para 174.824 vagas Medicina veterinária: 147.558 candidatos para 70.801 vagas

