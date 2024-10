Ludimila Ferreira Indeciso sobre quem votar? 4 pontos para considerar na hora de escolher um candidato

É a festa da democracia! Se você é um brasileiro com mais de 16 anos de idade, neste domingo (6) terá a chance de exercer sua cidadania na urna eleitoral: é a hora de votar para os cargos de prefeito e vereador da sua cidade. Mas não basta comparecer só para cumprir tabela, é preciso votar consciente.

Com tantas opções de candidatos prometendo melhorias, é normal ficar indeciso sobre quem merece seu voto. Porém, existem alguns pontos para se levar em consideração e que certamente orientarão sua escolha. Abaixo, veja o que considerar na hora de escolher as pessoas que te representarão pelos próximos 4 anos.

1. Pensamentos alinhados

A primeira coisa a se levar em consideração é se o que o candidato propõe está de acordo com o que você, eleitor, deseja para o futuro da sua cidade. Isso é importante, principalmente, para não se deixar levar pela influência de pessoas ao seu redor.

De acordo com Barbara Ravena , cientista política que foi primeira mulher presidente do CEJUVE-MG (Conselho Estadual de Juventude de Minas Gerais), “é natural ficar apreensivo na primeira eleição, mas o mais importante é pesquisar bastante, não ir na onda de familiares ou conhecidos, e nunca deixar de votar”, afirmou em entrevista para a CAPRICHO ,

Então, se pergunte: o que eu quero para a minha cidade? As opções podem ser infinitas, mas tente elencar os temas que são prioridade para você. Se não conseguir pensar em nada, comece com as afirmações sugeridas abaixo:

“Quero um transporte público melhor para que eu consiga chegar na escola/trabalho com mais tranquilidade.”

“Quero melhorias nas salas de aula para que eu consiga estudar melhor.”

“Quero mais segurança nos bairros afastados do Centro.”

2. Conheça a história do candidato

Hoje, com as redes sociais , fica muito mais fácil conhecer um por um, até porque a maioria compartilha suas trajetórias para que os eleitores se identifiquem não apenas com as propostas, mas também com a vida deles. Mas não se contente apenas com as informações que os candidatos divulgam sobre eles mesmos. Busque reportagens antigas e acesse o site DivulgaCand , do TSE, para saber dados como os bens declarados por um candidato e se ele já concorreu a eleições passadas e ganhou.

Outros pontos para analisar no histórico do candidato são há quanto tempo ele está na vida política e o que ele fez para mudar a realidade do seu entorno. Por fim, não fique apenas online. Assista aos debates para compreender se o que o candidato está falando segue coerente do início ao fim do processo eleitoral.

3. Entenda o papel de um vereador

Além disso, é importante entender se o que o candidato está propondo está de acordo com o cargo ao qual ele está concorrendo, já que nem tudo o que ele coloca em suas propostas , pode ser executado na prática por ele. Por esta razão, é importante entender o papel e o funcionamento de cada cargo dentro dos níveis e esferas de poder.

Se um candidato a vereador está prometendo construir escolas , calma lá! Tudo que ele poderá fazer, na verdade, é indicar a necessidade para quem pode, efetivamente, construir. Além de indicar as possíveis mudanças para a cidade, também fica à cargo do vereador fiscalizar se o prefeito está fazendo o trabalho dele.

Não cabe ao vereador mudar o orçamento do município ou aprovar sozinho uma nova lei, algumas destas funções estão, na verdade, nas mãos do Poder Executivo, ou seja, do prefeito.

Em resumo, sua principal função é fazer as chamadas indicações. “Trata-se de um instrumento formal, como se fosse um projeto de lei, em que o vereador pode relatar ao prefeito ou às secretarias os problemas que estão acontecendo em um bairro ou em determinado setor da economia. Ele pode falar da ponte que caiu no município, da falta de água constante”, explicou Joyce Luz , doutora em Ciências Políticas pela USP, em entrevista ao Guia do Estudante .

Portanto, é fundamental que o vereador esteja sempre aberto e acessível à população, escutando as demandas de todos e não apenas daqueles que fazem parte do seu eleitorado.

4. Entenda o papel de um prefeito

O prefeito, dentro dos Três Poderes , está na esfera do e xecutivo municipal. Este é um fato importante para entender que ele é sobretudo um executor de políticas públicas , e não é uma figura soberana que pode realizar mudanças drásticas na cidade. O prefeito, por exemplo, recebe recursos do governo federal para o SUS e decide como alocá-lo na saúde do município, mas não está em suas mãos passar essa verba para a área da educação.

Em resumo, possui muitas funções mais burocráticas, simples e imutáveis do que se pensa. Para executar essas tais políticas públicas, o prefeito precisa entender de onde virá o recurso e como ele será aplicado.

“A maior parte dos recursos tem um destino já certo e o prefeito não vai poder fazer nada quanto a isso” , explicou Humberto Dantas , cientista político , em entrevista para o Guia do Estudante .

As tarefas do executivo municipal – o prefeito e seu vice – estão todas previstas na Constituição Federal:

Gestão do Ensino Infantil e Fundamental: as creches e escolas do Ensino Fundamental estão, na maioria das cidades brasileiras, sob a alçada do poder municipal. Portanto, a falta de vagas nas creches ou a má infraestrutura de escolas municipais é, sim, responsabilidade do prefeito. Muitas vezes, o prefeito não consegue fazer mudanças significativas como alterar sozinho a verba destinada à educação, mas pode ter ideias de como aplicar melhor esse recurso;

Nível básico de saúde: embora o recurso para saúde venha do Governo Federal, cabe ao Executivo municipal gerir o nível básico do SUS, como as UBSs;

Questões urbanísticas: desde 2019, o plano diretor da cidade é elaborado pelo prefeito junto dos vereadores. É nele que constam as diretrizes políticas do município, especialmente as “urbanas”. Está incluída aí a gestão do trânsito e do transporte, por exemplo.

