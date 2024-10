Julia Di Spagna 7 cuidados com a vista que todo estudante deveria ter

À medida que os vestibulares se aproximam, muitos estudantes intensificam a rotina de estudos . São horas e horas de exercícios, leituras, aulas e conteúdos online. Mas já parou para pensar nos impactos que isso pode ter na sua saúde ocular ? Pois é, aquele papo de mãe sobre “forçar a vista ” não é brincadeira!

O uso constante de dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, por exemplo, pode levar a problemas como fadiga ocular, olho seco e dores de cabeça por forçar demais a visão. Além disso, a pressão e a ansiedade típicas dessa fase podem fazer o estudante deixar essas questões de lado, mas a conta chega no futuro.

O hábito de estudar por longas horas sem intervalos adequados também pode criar um ciclo vicioso de desconforto e dificuldade em manter o foco, prejudicando diretamente os estudos. Assim, é fundamental que os desenvolver uma rotina que priorize não apenas a quantidade de estudo, mas também a qualidade, incluindo práticas que promovam a saúde do olhos e não negligencie os cuidados necessários.

Para te ajudar, o GUIA DO ESTUDANTE conversou com o médico oftalmologista Alexandre Reis e reuniu algumas dicas importantes. Confira:

1. Cuidado com a iluminação

Estudar com iluminação adequada faz toda a diferença para melhorar o conforto da visão. Por isso, evite luzes refletindo diretamente no rosto e lâmpadas quentes e muito brilhantes.

2. Lubrifique seus olhos

“O ato de piscar é importante para lubrificar a superfície do olho. Ao exercer atividades que exigem atenção tendemos a piscar com menor frequência, podendo ocasionar sintomas de olho seco, ardência e sensação de areia”, diz o especialista. A recomendação é se atentar a essa questão, ou seja, lembrar de piscar mais vezes e, se necessário, usar colírios lubrificantes.

3. Intervalos são fundamentais

Fazer pausas de 10 a 20 minutos a cada 2 horas evita o cansaço visual. Mas nada de descansar olhando para a tela do celular. Alexandre explica que quando olhamos um objeto a distâncias próximas, usamos um mecanismo chamado acomodação visual, no qual fazemos a contração de um músculo dentro do olho para focar em objetos próximos. Ao fazer pausas olhando para longe, para uma janela, por exemplo, possibilitamos o relaxamento desse músculo.

4. Atente-se à saúde da sua visão

Erros de refração (grau dos óculos) devem ser corrigidos. É importante fazer exames de grau regularmente e colocar consultas oftalmológicas na sua rotina para garantir que os óculos estejam corretos.

5. Não abuse das lentes de contato

A recomendação do oftalmologista é, sempre que possível, priorizar o uso de óculos em vez das lentes de contato, que podem agravar a sensação de olho seco e gerar desconforto ao longo do dia.

6. Nada de colar o rosto nas telas

Respeitar uma distância mínima de 50-70 centímetros de telas ou dispositivos é importante para evitar acomodação visual excessiva e melhorar o conforto visual.

7. Preste atenção nos sinais do seu corpo

Ergonomia também faz a diferença para quem estuda por várias horas. “Muitas cefaleias (dores de cabeça) podem ter origem tensional por má postura (posições curvadas ou cabeça inclinada) e podem ser confundidas com cefaleias causadas por falta de óculos”, explica Alexandre. Por isso, tente manter uma posição confortável quando for estudar e procure um médico caso as dores continuem.

