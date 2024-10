Taís Ilhéu É de graça! Baixe um guia com tudo sobre o Enem

Falta apenas um mês para o dia mais importante do ano – pelo menos para os mais de 5 milhões de candidatos inscritos no Enem 2024. O exame, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro, é a maior porta de entrada para as universidades públicas e particulares do país. O GUIA DO ESTUDANTE resolveu ajudar aqueles que querem aproveitar as próximas semanas para dar um gás nos estudos e disponibiliza, gratuitamente, um e-book com mais de 100 páginas explicando tudo sobre a prova. Clique aqui para baixar o GUIA ENEM 2024 – é de graça!

No PDF, vocês encontrarão:

Dicas para encontrar as respostas nas próprias perguntas do Enem;

Textos explicando como interpretar gráficos, tabelas, tirinhas e outras imagens da prova;

Manual para escrever uma redação do zero, seguindo os critérios de correção do Inep;

E muito mais!

Lembrando que o GUIA DO ESTUDANTE também tem publicações mensais sobre atualidades . São revistas com dezenas de páginas que se aprofundam em temas atuais, como o aquecimento global, a violência contra a mulher e o racismo. Para acessar, basta assinar o GoRead, aplicativo que funciona como uma banca digital. Os clientes da Vivo têm acesso gratuito ao app, é só baixar e logar com o número de telefone.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

