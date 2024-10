Taís Ilhéu Baixe a cartilha de redação do Enem 2024 e leia textos nota mil

A um mês do primeiro dia de prova, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou a cartilha de redação do Enem 2024 . Voltado aos participantes, o documento traz as principais informações sobre o texto dissertativo-argumentativo cobrado no exame, desde os critérios de correção até os desvios que podem tirar pontos ou zerar a nota. A cartilha pode ser baixada aqui .

Vale lembrar que a redação do Enem é corrigida conforme cinco competências:

Competência 1: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Competência 2: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Competência 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos;

No final da cartilha, você ainda encontra 10 redações que foram pontuadas com nota mil na última edição do Enem. Elas servem como exemplo e podem guiar quem está se preparando para a prova!

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

