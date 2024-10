Ludimila Ferreira “Aprendizado” ou “aprendizagem”: qual o certo?

Mais um ano vai chegando ao fim e começamos a fazer aquele balanço de tudo que passou. É comum revisitarmos diferentes assuntos e refletir sobre nosso aprendizado . Ou seria mais correto dizer “ aprendizagem “? Dê mais esse check na lista de coisas que aprendeu esse ano: ambos os termos estão certos , porem são usados em contextos diferentes.

É verdade que você consegue avaliar tanto o processo de “aprendizagem” quanto de “aprendizado”, já que ambas as palavras indicam o ato de aprender algo. Entretanto, elas falam de diferentes fases do percurso de aprendizagem. Pegou o spoiler da resposta? Entenda melhor o que isto quer dizer.

O que quer dizer “aprendizado”?

“Aprendizado” indica que você já passou pelo o ato da “aprendizagem” de algo. De acordo com o dicionário Michaelis , “aprendizado” é o “ato ou efeito de aprender um ofício, uma arte ou ciência .” Este substantivo masculino pode, em alguns contextos, ser sinônimo de “aprendizagem”.

Além disso, também é considerado o ensino que forma e capacita um profissional , podendo substituir as palavras “formação” ou “instrução”.

Adentrando áreas mais específicas, na psicologia, por exemplo, “aprendizado” é processo por meio do qual se efetuam as mudanças permanentes de comportamento em decorrência de treino ou experiência anterior.

Ou seja, aprendizado é o tempo aplicado no processo de aquisição de conhecimentos.

Exemplos:

O aprendizado constante é a chave para o crescimento pessoal e profissional.

Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e evolução.

O aprendizado não tem fim, pois sempre há algo novo a descobrir.

A prática diária fortalece o aprendizado e transforma habilidades.

O verdadeiro aprendizado acontece quando estamos dispostos a sair da zona de conforto.

O que quer dizer “aprendizagem”?

Ainda de acordo com o dicionário Michaelis , “aprendizagem”, por outro lado, indica o “processo por meio do qual uma nova informação é incorporada à estrutura cognitiva do indivíduo” que aprende algo.

A aprendizagem, nesse caso, acontece porque o novo conteúdo aprendido se relaciona a um aspecto relevante da estrutura do receptor. Este novo conceito pode, inclusive, modificar aqueles já existentes, dando a eles outros significados.

Exemplos:

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre ao longo da vida.

A curiosidade é um fator essencial para uma aprendizagem significativa.

Métodos ativos de aprendizagem ajudam a fixar melhor o conhecimento.

A aprendizagem colaborativa enriquece a troca de experiências e saberes.

A aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando há interesse e motivação.

Para concluir, você até pode usar os dois termos como sinônimo, mas “aprendizado” serve melhor em situações que já foram concluídas, enquanto “aprendizagem” se refere ao processo.

