Taís Ilhéu 10 dicas para preencher o gabarito do Enem mais rápido, e sem errar

Quando o tempo é precioso e cada segundo conta, seguir algumas estratégias práticas pode fazer toda a diferença para garantir que suas respostas no gabarito do Enem estejam corretas e no lugar certo. Mas será que dá para fazer tudo com rapidez, sem errar?

Para Madson Molina , coordenador do Curso Anglo, o preenchimento do gabarito do Enem deve ser feito com o máximo de cuidado, mas é possível otimizar o tempo nesse processo. Como? O educador dá dez dicas valiosas para você melhorar seu desempenho na prova e mandar muito bem. Confira!

1. Leia as instruções do gabarito antes de começar a prova

É importante entender como deve ser o preenchimento e qual é a forma correta de marcar as respostas. Além de evitar erros, você ganhará tempo.

2. Reveja as respostas no caderno de questões

Antes de preencher o gabarito, revise rapidamente as alternativas marcadas no caderno de questões. Assim, será possível você checar algum erro antes de assinalar o cartão de respostas.

3. Siga a ordem numérica

Para evitar erros e ganhar velocidade, faça a transcrição das respostas na sequência numérica do caderno de questões. “Normalmente, o cartão costuma ser pequeno, tanto na numeração, quanto no espaço a ser preenchido, o que pode levar o vestibulando a cometer erros no momento em que for passar as respostas para o gabarito”, alerta o professor Madson.

4. Que tal usar uma régua improvisada?

Uma boa dica é utilizar uma régua improvisada, como uma caneta extra ou até o documento (RG) para acompanhar a marcação das respostas no gabarito. Isso pode evitar erros, como preencher o espaço no número errado ou duas respostas na mesma linha do gabarito.

5. Apoio deve ser em uma superfície plana

Certifique-se que a folha de respostas esteja apoiada em uma superfície firme e plana. Assim você conseguirá preencher tudo com rapidez. Além disso, você evitará rasuras. Por isso, nada de colocar a prova no colo, hein! Já pensou se a caneta escorrega da sua mão no momento do preenchimento?

6. Tenha um ritmo constante

Ao responder as questões e preencher o gabarito, mantenha um ritmo constante, ou seja, sem pressa, mas também sem se atrasar demais. Isso vai ajudar a evitar erros por estresse ou cansaço.

7. Pausas curtas para ganhar tempo

Muitas pessoas acham que é perda de tempo fazer pausas durante a prova. Mas é justamente o contrário! É mais produtivo. “Como há muitas questões no gabarito, o cérebro pode entrar no ‘modo automático’. Por isso, fazer uma pausa a cada 10 questões transcritas é uma alternativa para que a atenção do estudante fique presa em uma atividade que é considerada mecânica”, sugere o professor Madson.

8. Pinte as bolinhas só no final da prova

Primeiro marque as respostas corretas com um pontinho bem visível. Ao final da prova, revise e confira se tudo está marcado corretamente. E, por fim, pinte e preencha toda a bolinha de cada resposta. Assim você evitará rasuras e estresse. Parece perda de tempo, mas não é.

9. Pratique com provas antigas e simulados

Quer saber como está sua velocidade? Resolva algumas provas anteriores do Enem, inclusive com a transcrição do gabarito para o cartão de resposta. Cronometre a cada vez que você praticar. Você pode encontrar as provas e os modelos de folhas de resposta na internet. Também vale a pena participar de simulados na escola ou em cursinhos pré-vestibular.

10. Evite distrações

O momento de preencher o gabarito exige atenção total. Por isso, não foque em outras questões da prova. Concentre-se apenas em transcrever as respostas corretamente para a folha.

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

