Saiba que dia sai o local de prova do Enem 2024

A um mês para o Enem , os estudantes já devem começar a se organizar para o grande dia. É preciso saber que cor de caneta levar, os horários de abertura e fechamento dos portões e, principalmente, o lugar onde farão o exame. Nesta hora bate a dúvida: que dia sai o local de prova do Enem 2024 ? Segurem um pouco a ansiedade, porque a informação costuma demorar mesmo para ser divulgada.

No ano passado, o local de prova só foi disponibilizado em 24 de outubro, com menos de duas semanas de antecedência para o primeiro dia de aplicação. Ou seja, a expectativa neste ano é que a informação saia também no final de outubro .

Quando for divulgado, o local de prova ficará disponível na Página do Participante. Para logar, é necessário usar a conta do gov.br .

O dia do Enem

O Enem 2024 acontece em dois domingos consecutivos: 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os candidatos respondem a 45 questões de Ciências Humanas (geografia, história, filosofia e sociologia), 24 de Linguagens e Códigos (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira), além de elaborarem uma redação .

Já o segundo dia de prova é composto por 45 questões de Ciências da Natureza (biologia, química e física) e 45 de Matemática . A aplicação do exame começa sempre às 13h30 e vai até as 19h, no dia 3, e até as 18h30, no dia 10.

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

