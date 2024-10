Ludimila Ferreira 4 itens para estudar sem perder a concentração com o clima maluco

Onda de calor em um dia, frio extremo no outro. Para completar, as queimadas piorando o ar seco. No meio disso tudo está você, tentando estudar para o vestibular só com um leque e um sonho. Não precisa ser assim! Existem alguns eletrônicos que podem te ajudar a enfrentar as mudanças climáticas de uma maneira um pouco menos catastrófica . Tem opções para todos os bolsos – desde um umidificador de ar mais em conta até ar-condicionado para quem pode desembolsar uma grana.

Abaixo, confira a lista para (tentar) fugir do aquecimento global.

+ É possível morrer de calor?

Para respirar melhor

Este umidificador de ar, que também funciona como uma luminária, melhora a qualidade do ar , minimizando o desconforto causado pelo tempo seco. Além de umidificar, ele também ilumina o ambiente com diferentes cores, podendo ser utilizado como um abajur.

Continua após a publicidade

Ele promete ser silencioso – perfeito para uma noite de sono tranquila, antes das provas mais importantes da sua vida, ou para manter a concentração na hora de estudar. Seu bico direcional permite guiar a névoa para o local mais desejado e pode ser utilizado com fragrâncias e óleos terapêuticos. O reservatório possui 4 litros, o que proporciona até 12 horas de bem-estar e uso contínuo sem necessidade de repor a água.

+ 5 dicas para usar o umidificador de ar corretamente e driblar o tempo seco

Para deixar a sala de estudos geladinha

Torne o seu ambiente mais fresco e confortável com este ar-condicionado portátil. O equipamento elimina até 99% da proliferação de fungos, ácaros, vírus e bactérias, ajudando não só a refrescar, mas a manter sua saúde em dia. Ele purifica, resfria, desumidifica e ventila o ambiente.

Continua após a publicidade

O aparelho também vai te ajudar a dormir melhor antes da prova: a função “dormir” refresca e torna o ambiente mais agradável à noite.

Além disso, a função “oscilação” aumenta a refrigeração do ambiente, com uma melhor distribuição de ar. Já a função “ionizador” proporciona um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças .

O melhor de tudo é que ele não requer instalação fixa, permitindo o uso em ambientes diferentes, e tem rodinhas para facilitar o transporte.

+ 6 itens para ajudar a estudar nesse calor

Continua após a publicidade

Para sonhar com brisa fresca

Se você é daqueles que prefere sentir o vento batendo no rosto, esse ventilador de máximo alcance e mínimo ruído é perfeito. Ele possui uma tecnologia que possibilita a melhor combinação de máximo vento com conforto sonoro, então não vai te atrapalhar na hora da concentração . O ar alcança até 11 metros e também pode ser usado na função “vento direcionado” para que você não sofra com o calor.

Ele conta com 7 pás, 80° de oscilação horizontal e 4 inclinações verticais, além de 3 velocidades que atendem a cada necessidade, inclusive para aqueles dias em que você precisa deixar ele ligado o dia todo, já que ele é projetado para gastar menos energia sem perder a eficiência . Seu design é moderno, fácil de montar e transportar. Além de ser facilmente desmontável também para guardar quando não estiver em uso.

Continua após a publicidade

+ 5 impressoras para deixar o seu escritório completo

Para quem quer tudo ao mesmo tempo

Agora, se você precisa de todas as soluções anteriores ao mesmo tempo, calma que sua opção chegou! Este climatizador de ar digital portátil funciona não só com o resfriamento a água , mas também é um ventilador de torre e umidificador. Quando você adiciona água ao tanque, ele se transforma em um umidificador e aumenta a umidade em climas secos para evitar irritação na pele.

Ele gasta menos energia que um ar-condicionado, possui um filtro de ar removível na parte traseira que pode ser retirado para limpeza e manutenção regulares, garantindo um fluxo de ar seguro e livre de germes, e é silencioso. Direciona o ar quente sobre a água gelada para fornecer rapidamente um fluxo de ar refrescante e confortável com um volume de 330 m³/hora.

Continua após a publicidade

Possui 3 modos de ventilação – normal, natural e dormir –, e ventila em 3 velocidades – baixa, média e alta –, com uma ampla oscilação de 60°. O ventilador com resfriamento à água tem uma função de timer de 7 horas e o tanque de água de 5 litros dura até 10 horas e é fácil de encher.

Com seu controle remoto, você pode controlar o refrigerador de ar da forma que achar necessário e desfrutar de uma brisa refrescante enquanto estuda de qualquer lugar da casa, já que a alça integrada e o design compacto permitem que você o leve para o local que for mais necessário.

+ Uma lista com as 6 melhores cadeiras para estudar

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon e recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio dos links indicados nesta página. A seleção de produtos segue critérios exclusivamente editoriais. O estoque disponível refere-se ao momento da publicação desta matéria.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.