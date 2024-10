Ludimila Ferreira É “cidadãos” ou “cidadões”? Descubra por que Janja errou

Janja , primeira-dama brasileira, publicou em suas redes sociais neste fim de semana um vídeo convidando os “ cidadões do mundo” a incentivarem seus governos para a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa da presidência do Brasil . Acontece que a mensagem ficou um pouco ofuscada com o erro de português cometido por ela: o correto é “cidadãos” .

No caso dos plurais de palavras terminadas em “ão”, não tem jeito, é preciso decorar mesmo. E como dá para ver, todo mundo pode errar na pronúncia e escrita. Estes substantivos formam o plural de três maneiras diferentes e não existe um padrão para saber como cada palavra será transformada. O final -ão, no plural, pode virar: -ões , -ãos ou – ães .

As variações da língua

A razão por trás das variações é etimológica, ou seja, está relacionada à origem de cada palavra , individualmente. Porém, também é possível identificar qual a flexão correta do plural pensando na acentuação e sílabas tônicas. Explicamos melhor.

A maioria das palavras terminadas em -ão forma plural em -ões. Esta é a forma mais comum de formação de plural de palavras terminadas em -ção e -são, por exemplo. Porém, não é o caso de “cidadão”, que tem apenas um “s” adicionado.

Isso acontece com as palavras que podem ser identificadas como paroxítonas (quando a sílaba tônica, ou seja, a mais forte da palavra, é a penúltima) e em algumas oxítonas (quando a sílaba tônica é a última);

Além disso, poucas palavras mudam sua terminação, no plural, para -ães, e existem palavras que aceitam ser flexionadas de duas ou mais formas .

Outros exemplos

Oração – Orações;

Sensação – Sensações;

Órfão – Órfãos;

Sótão – Sótãos;

Irmão – Irmãos;

Mão – Mãos;

Alemão – Alemães;

Refrão – Refrães ou Refrãos;

Verão – Verões ou Verãos.

