"Catequizar" ou "catequisar": qual é o certo?

“ Catequese ” se escreve com “s”, então nada mais justo que “ catequisar ” também ser escrito dessa forma, certo? Errado! Esse raciocínio é uma das grandes armadilhas quando pensamos na palavra “ catequizar ” que, sim, deve ser escrita com “z” . Afinal de contas, o que explica esse fenômeno?

O GUIA DO ESTUDANTE foi atrás da resposta e encontrou dois caminhos possíveis. Dad Squarisi, formada em Letras e colunista do Correio Braziliense , explica que a palavra “catequizar” só seria escrita com “s” se o termo primitivo que deu origem a ela, no caso “catequese”, tivesse em sua composição o “is”. Assim, seria acrescido apenas o “ar”, formando “isar”.

Além disso, também vale relembrar a etimologia da palavra. Segundo o Dicionário Michaelis, “catequizar” deriva do grego “katēkhí z ō”, escrito com “z”.

Então, anote aí para não esquecer mais: “catequese” é com “s”, mas “catequizar” é com “z”!

Exemplos com catequizar

Uma das missões dos jesuítas era catequizar povos indígenas;

A igreja queria catequizar o máximo de crianças e jovens possível;

Catequizar envolve ensinar os dogmas e doutrinas da religião.

Catequizar dentro da escola não é adequado, este deve ser um espaço laico;

