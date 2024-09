Julia Di Spagna Teste sua interpretação com 5 tirinhas e charges que já caíram no Enem

Já foi o tempo que o Enem era uma prova “quadrada”, repleta de longos textos, trechos de livros apenas de grandes filósofos e cobrando só os clássicos conteúdos ensinados em sala de aula. De alguns anos para cá, o exame se modernizou e tem explorado cada vez mais formatos diferentes, como imagens, partes de músicas, referências a filmes e séries, obras de arte, anúncios e panfletos. E há dois gêneros que também se tornaram uma tradição do Enem : charges e tirinhas.

Cobradas principalmente na etapa de Linguagens , tanto nas questões de Português quanto nas de Inglês e Espanhol, elas exigem habilidades que vão além da leitura e si, testando se o candidato consegue enxergar o humor, a ironia e a mensagem que está escondida ali.

Para te ajudar a se preparar para esse tipo de desafio, o GUIA DO ESTUDANTE reuniu cinco exemplos que apareceram nos últimos anos do Enem, com as respectivas resoluções. Confira abaixo!

Enem 2023 – Prova amarela – Questão 58

<span class="hidden">–</span> Enem/Reprodução

A alternativa correta é B. Isso porque o primeiro texto mostra a expectativa em relação aos benefícios que as viagens ao espaço e as tecnologias atreladas a elas podem trazer para a sociedade.

Já a charge faz uma sátira sobre a desconfiança que se deve ter de humanos “exploradores” que dizem chegar em paz. Para criar a sátira, compara o primeiro contato dos europeus com os povos originários, que começou pacífico e terminou em violência, com a chegada do homem ao espaço. Ou seja, o efeito de humor vem da comparação.

Enem 2023 – Prova amarela – Questão 77

<span class="hidden">–</span> Enem/Reprodução

A alternativa correta é a C . A pessoa representada na tirinha recusa as sugestões do “gênio da lâmpada”, que só beneficiariam a ela mesma, e diz desejar poder político. Com isso, está reivindicando algo que permitiria que tivesse mais voz na sociedade e participação na tomada de decisões, e por isso a alternativa mais correta é a C.

Aqui, o humor está em recusar as ofertas que costumam ser desejos clássicos quando pessoas são questionadas sobre superpoderes que gostariam de ter.

Enem 2022 – Prova rosa – Questão 3 (Inglês)

<span class="hidden">–</span> Enem/Reprodução

Neste caso, a quebra da expectativa, ou seja, o humor, está no fato de que, apesar de todas as coisas assustadoras que o homem diz a sua noiva – que a manterá presa no castelo, que não há como escapar e que ele se tornará uma fera quando o dia nascer – não a afetam.

A única preocupação dela é ler os livros da biblioteca que encontrou no local. É como se ela nem o escutasse. Portanto, a alternativa correta é a B , mostrando que tudo que importa à mulher é a prática da leitura.

Enem 2021 – Prova rosa – Questão 3 (Espanhol)

<span class="hidden">–</span> Enem/Reprodução

Na charge, um dos personagens questiona o outro sobre o que está acontecendo com o mundo considerando todas as tragédias que escuta no rádio, como guerras, crises, violência e miséria. A reposta do colega é que os próprios seres humanos são os responsáveis por todos os problemas mencionados. Assim, a resposta correta é A.

O efeito de humor está na quebra de expectativa da resposta, uma vez que é uma crítica às ações humanas e à postura das pessoas em relação a elas.

Enem 2018 – Prova amarela – Questão 37

<span class="hidden">–</span> Enem/Reprodução

As falas no primeiro quadro da tirinha mostram que o personagem mudou de opinião sobre determinado assunto por conta de uma questão profissional, já fazendo uma alusão ao mercado. As duas cenas seguintes trazem palavras como “cobro” e “preço”, que se relacionam a uma precificação dentro do universo da internet.

Por isso, é possível deduzir que, de acordo com a tirinha, as opiniões e os pontos de vista colocados na internet são movidos e direcionados por interesses e dinheiro, ou seja, tornaram-se algo passível de comercialização, tornando a alternativa D a correta.

