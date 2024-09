Taís Ilhéu “Em Recife” ou “no Recife”: qual é o certo?

Que delícia poder viajar para o Nordeste e passar as férias em Recife. Ou é melhor dizer “no Recife”? A forma correta é “ no Recife” . Nomes de cidades e estados que significam formações geográficas devem ganhar o artigo definido.

“Recife deriva do árabe ‘razif’, que significa ‘barreira’ ou ‘recife de corais’, que são aquelas formações naturais que protegem parte da costa da cidade”, explica o professor Luiz Fernando Schibelbain , Líder de Bilíngue e Soft Skills da School of Schools Soluções Educacionais.

Cidades e estados que têm artigo

O professor Schibelbain dá outros exemplos de nomes de cidades e estados que ganharam artigo porque se referem a alguma formação geográfica.

“No Paraná”: deve-se usar o artigo porque a palavra vem do Rio Paraná, que é um curso de água.

“No Rio de Janeiro”: aqui vale a mesma regra por causa da palavra “rio”.

“Na Bahia”: o nome do estado significa uma grande extensão de água cercada por terra em três lados, como uma baía.

“No Amapá”: a palavra tem origem indígena e quer dizer “lugar da chuva” ou “lugar de água.”

Exemplos no dia a dia

Veja algumas possibilidades de uso da expressão “no Recife”:

Vou passar as férias no Recife.

No Recife, o carnaval é uma das maiores festas populares.

Ela cresceu no Recife e conhece bem a cidade.

Tem muita história para contar sobre o Recife.

Vamos visitar o Museu do Frevo no Recife.

Quer mais um exemplo? Confira, abaixo, um trecho da música “De janeiro a janeiro”, de Alceu Valença:

” […] Apronte a sua fantasia

Que eu afino o meu pandeiro

Vamos brincar todo dia

Em Olinda no Bloco do Beijo

No Recife na beira do cais

Nos entregar ao desejo

De janeiro a janeiro, sem atropelo.”

