Ludimila Ferreira Usava nome falso e foi acusado de assassinato: veja curiosidades sobre a vida do pintor Caravaggio

Que Caravaggio é um dos pintores mais importantes do movimento artístico do Barroco , todo mundo sabe. Mas você sabia que seu nome, na verdade, era Michelangelo? Michelangelo Merisi nasceu em 29 de setembro de 1571 na Itália . Sua história é permeada por brigas com nobres e uma vida boêmia que o levou a dívidas e até a morar na rua.

Ele perdeu ambos os pais para a peste e suas obras ganharam destaque pelos temas abordados e pelo estilo distinto. Abaixo, confira 3 curiosidades que você não sabia sobre o pintor!

1. Michelangelo vai à corte (muitas vezes)

Michelangelo Merisi ficou conhecido como Caravaggio pois foi a principal cidade na qual viveu. Historiadores ainda discutem em qual cidade exatamente teria nascido o pintor.

Entre 1598 e 1601 ele foi preso por portar uma espada sem permissão e por jogar pedras em um policial . Também foi processado por bater em um homem com um pedaço de madeira e atacar outro com uma espada de madrugada.

Além disso, foi a julgamento por jogar um prato em um garçom e quebrar uma janela no quarto que estava alugando. Por fim, teve suas coisas apreendidas por não pagar aluguel por seis meses. Nessa mesma época, desenvolveu um relacionamento profissional com um pintor rival, Giovanni Baglione , que o acusou de contratar assassinos para matá-lo.

2. O assassinato de Ranuccio Tommasoni

Caravaggio era conhecido por ter um temperamento difícil. De acordo com o historiador Andrew Graham-Dixon , o pintor matou Ranuccio Tommasoni em Roma no dia 29 de maio de 1606. A razão foi Fillide Melandroni, mulher pela qual era interessado.

O crime aconteceu durante um jogo de tênis e o pintor fugiu para evitar prisão e execução. Tommasoni teria sangrado até a morte após ser ferido na artéria femoral, indicando que Caravaggio tentou castrá-lo.

Caravaggio foi absolvido do crime de assassinato após sua morte pelo Papa.

3. Morte por malária ou vingança?

Diz-se que ele morreu de malária em 18 de julho de 1610, em Porto Ercole, pequena cidade da Itália, mas existem teorias de que na verdade ele foi morto pelos amigos de Tommasoni em uma praia , já que o corpo de Caravaggio nunca foi encontrado para a causa da morte ser confirmada.

As possíveis outras possibilidades para sua morte são sífilis, infecção por corte de espada e intoxicação pelo uso de tintas à óleo.

O movimento Barroco O movimento Barroco surgiu na Itália, no século 16, mas logo se espalhou pelos países católicos do restante da Europa e da América. Estilo artístico que marcou época em várias artes, incluindo na literatura, pintura e escultura, sendo reconhecido pelo forte jogo de oposições e conflitos de natureza espiritual caracterizam o movimento. Assim como o Renascimento, o Barroco tem um grande interesse pela antiguidade clássica, embora essa seja interpretada de forma diferente. O Barroco tem contrastes maiores, esplendor exuberante e maior carga dramática e eles têm explicação: são uma tentativa de juntar o ponto de vista antropocêntrico, desenvolvido com o Renascentismo, com o teocentrismo, que volta a ser tema com a contra-reforma, quando a Igreja Católica tentou recuperar o poder perdido. Por isso, o Barroco é uma espécie de conflito entre o humanismo, filosofia renascentista, e a tentativa de restaurar a antiga religiosidade da Idade Média.

Principais obras de Caravaggio

Baco Wikimedia Commons/Reprodução

Garoto mordido por um lagarto Wikimedia Commons/Reprodução

Davi e Golias Wikimedia Commons/Reprodução

