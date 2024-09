Taís Ilhéu “Staff” ou “estafe”: qual é o certo?

A maioria das pessoas usa a palavra “ staff ” quando se refere a uma equipe ou conjunto de funcionários de uma empresa, principalmente em ambientes corporativos. Mas será que esse termo está correto? Afinal, é uma palavra estrangeira de origem inglesa. Deveríamos usar uma versão mais aportuguesada, como “ estafe “?

Os dicionários de Língua Portuguesa trazem as duas versões como corretas, “estafe” e também a forma inglesa “staff”, explica Daisy Gava , coordenadora de Línguas na Beacon School e especialista em educação imersiva pela Universidade de Minnesota. Portanto, você pode escolher qualquer uma das duas, sem erro.

“A palavra ‘staff’ tem origem no inglês antigo e vem de ‘stæf’, que significa ‘bastão’ ou ‘cajado’, uma referência a uma posição de apoio ou liderança de pessoas”, conta a professora.

Palavras inglesas no dia a dia

Além de “staff”, outros vocábulos e expressões em inglês foram incorporados na Língua Portuguesa. É o chamado anglicismo. “Essas palavras são aceitas pelo seu uso global e por representarem conceitos que, muitas vezes, não possuem traduções diretas que capturem o mesmo sentido e aplicação”, explica a especialista. Alguns exemplos muito usados em ambientes corporativos são “marketing”, “feedback”, “performance” e “download”.

O anglicismo invadiu até as letras de músicas brasileiras. Olha só o trecho da canção “Samba do Approach”, do Zeca Baleiro:

“Eu tenho savoir-faire

Meu temperamento é light

Minha casa é hi-tech

Toda hora rola um insight

Já fui fã do Jethro Tull

Hoje me amarro no Slash

Minha vida agora é cool

Meu passado é que foi trash ”

Exemplos no ambiente corporativo

Como é o uso das palavras “staff” e “estafe” no dia a dia, especialmente em empresas? A coordenadora Daisy selecionou cinco frases. Confira abaixo.

A empresa contratou um novo staff para gerenciar um projeto internacional.

O staff do evento foi elogiado pela sua organização e eficiência.

Precisamos reforçar o staff do departamento de TI para atender à demanda crescente.

O estafe do governo coordenou todos os procedimentos da viagem e a participação das autoridades em eventos oficiais durante a visita.

Meu irmão foi integrante do estafe de uma banda de rock por 4 anos.

Exemplos na mídia

Qual termo a imprensa gosta mais de usar? Os dois! Veja alguns trechos de reportagens veiculadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

“Rayssa e seu estafe travam uma batalha com o COI (Comitê Olímpico Internacional) para que a atleta tenha direito de levar sua mãe, Lilian Mendes, como acompanhante. Ela teve esse direito em Tóquio, mas foi barrada na edição atual dos Jogos por conta da idade.”

“Enquanto ela [Gisele Bündchen] posava para fotos, várias celebridades aguardavam a deixa para se aproximar e aparecer ao lado dela. Precavidas, as influenciadoras de moda já chegavam com alguém de seu staff a postos para registrar o encontro.”

