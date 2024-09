Ludimila Ferreira Qual é o coletivo de “papel”?

Você chegou ao escritório e seu chefe te pediu para ir na papelaria buscar uma “resma” de papel para colocar na impressora . Você saberia dizer o que é isso? Resma é o coletivo de papel , corresponde a um pacote de 500 folhas.

A origem da palavra “resma”, ou seja, sua etimologia, é derivada da palavra árabe “rizima(h)” ou “razamâ”, que significa “fardo” em português . Abaixo, confira exemplos e o que são substantivos coletivos!

Exemplos

Encomendei cinco resmas de papel para a empresa.

de papel para a empresa. Junte os arquivos em duas resmas de papel, por favor.

de papel, por favor. Antigamente, eram usadas no máximo uma resma de papel por livro impresso.

de papel por livro impresso. A impressão desse livro custou quase duas resmas de papel.

de papel. Por favor separe esta resma de papel em duas pilhas iguais.

de papel em duas pilhas iguais. Hoje, não se usa mais tanto papel, então minha chefe pediu para comprar apenas uma resma para a empresa.

para a empresa. Eu preciso de sete resmas de papel, uma com cada cor do arco-íris.

São quantos?

Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero . Pode se tratar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros.

Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

