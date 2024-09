Luccas Diaz “Agourar” ou “gorar”: qual está certo?

Quando algo dá errado ou quando alguém prevê que algo ruim vai acontecer, surge a dúvida: o correto é dizer “ agourar ” ou “ gorar “? Essas duas palavras existem, mas têm significados diferentes e, por isso, não podem ser usadas como sinônimos .

O que significa “agourar”?

O verbo “agourar” significa predizer algo negativo, manifestar má sorte, ou prever um presságio ruim. É como quando alguém lança uma “praga”, uma má sorte sobre determinada situação. O termo vem do substantivo “agouro”, que é o presságio ou sinal de um acontecimento, geralmente ruim.

Ela agourou que o evento seria um fracasso, e realmente foi;

que o evento seria um fracasso, e realmente foi; Sempre que ele aparece, parece que as coisas começam a agourar e dar errado.

O que significa “gorar”?

Por outro lado, o verbo “gorar” significa não dar certo, fracassar ou não se concretizar. Ele é usado quando algo esperado ou planejado falha. A palavra pode ser usada tanto para situações como projetos, promessas ou expectativas frustradas.

O plano de expansão da empresa acabou por gorar devido à falta de investimentos;

devido à falta de investimentos; O casamento deles gorou antes mesmo de começar.

Por que a confusão?

Se você está atento ao texto, reparou que acabamos trocando as duas palavras no dia a dia, dizendo “gorar” no lugar de “agourar”. A confusão entre os dois verbos acontece porque, além da semelhança, em ambos os casos, o contexto costuma ser negativo. Mas precisamos ficar atentos: enquanto “agourar” refere-se ao ato de prever ou pressagiar um evento ruim, “gorar” indica que algo simplesmente não deu certo ou falhou.

Resumindo, use “agourar” quando quiser se referir a alguém que faz um presságio negativo, prevê algo ruim. Use “gorar” quando algo falha, não atinge o resultado esperado ou acaba não se concretizando. As duas palavras não são sinônimos!

Exemplos

Agourar :

Isabela vivia agourando o sucesso dos outros com comentários pessimistas;

o sucesso dos outros com comentários pessimistas; Não vá agourar o nosso jogo com esse pessimismo;

o nosso jogo com esse pessimismo; Não quero agourar a viagem, mas o tempo não parece promissor;

a viagem, mas o tempo não parece promissor; Ele agourou o futuro da empresa desde que ouviu falar sobre a nova direção.

Gorar :

O projeto acabou por gorar depois de perder o financiamento;

depois de perder o financiamento; Sua promessa de ajudar no trabalho gorou quando ele cancelou de última hora;

quando ele cancelou de última hora; A expectativa de uma noite tranquila gorou quando Henrique chegou;

quando Henrique chegou; Todos os esforços para fechar o negócio goraram após o investidor desistir.

