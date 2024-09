Luccas Diaz “Relampejar” ou “relampear”: qual é o certo?

Quando uma tempestade está prestes a começar, é comum vermos flashes de luz no céu e ouvirmos o som de trovões . Na hora de descrever o fenômeno, a dúvida surge: o correto é dizer “ relampejar ” ou “ relampear “?

A forma correta e mais usada na Língua Portuguesa é “relampejar”, com J. No entanto, “relampear”, sem o J, também existe e é considerada uma forma variante . Isto é, com o tempo foi reconhecida e dicionarizada pelos gramáticos.

Ambas têm o mesmo significado: o ato de emitir relâmpagos, ou seja, aquelas luzes rápidas que vemos durante uma tempestade.

Qual a origem dessas palavras?

O verbo “relampejar” deriva do substantivo “relâmpago”. A forma com J foi a que se consolidou como a mais comum e formal no português, sendo a mais comumente usada tanto na fala quanto na escrita.

Já “relampear”, sem J, é uma forma mais antiga e menos utilizada, mas que permanece válida na língua, especialmente em certos contextos regionais ou mais coloquiais. A escolha entre uma ou outra acaba sendo uma questão de preferência, ou de influência regional, já que, na prática, podemos encontrar ambas em circulação.

Podemos concluir que, embora as duas formas sejam aceitáveis, “relampejar” é a variante mais comum e considerada padrão na Língua Portuguesa. Ou seja, se você quiser seguir o uso formal, opte por “relampejar”. Caso tenha preferência pela forma alternativa, “relampear”, também não estará cometendo nenhum erro.

Exemplos

Relampejar:

O céu começou a relampejar antes da tempestade atingir a cidade;

antes da tempestade atingir a cidade; Durante a noite, relampejava sem parar;

sem parar; É comum relampejar bastante no verão, quando ocorrem chuvas fortes.

Relampear:

De repente, começou a relampear e a criançada ficou com medo;

e a criançada ficou com medo; Quando o tempo esquenta, pode relampear mesmo sem chuva;

mesmo sem chuva; Ele viu o céu relampeando à distância e sabia que a chuva estava próxima.

