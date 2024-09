Taís Ilhéu Qual é o coletivo de “aluno”?

Imagine este episódio comum na vida de qualquer professor: os alunos acabaram de voltar da aula de educação física ou do intervalo e não conseguem parar sentados e em silêncio. Nesta hora, não tem outra alternativa além da advertência em alto e bom som: “silêncio, turma !” Se você veio parar nesta matéria em busca do coletivo de “aluno” , eis aí a primeira alternativa.

Além de turma, outros possíveis coletivos de aluno são classe , corpo discente , alunado e até alunato . Quase todos eles, com exceção dos dois últimos, também servem como coletivo de estudante – neste caso, entra para a lista estudantada .

Veja abaixo exemplos de uso destes coletivos.

Exemplos

A classe ficou toda em silêncio quando a diretora passou para dar o aviso;

Aquela foi uma das melhores turmas que já passaram pelo colégio, todos eram muito aplicados;

As classes se reuniram no ginásio para a competição esportiva;

O corpo discente manifestou sua insatisfação por meio de um abaixo-assinado;

O alunado, unido, foi capaz de mudar as regras sobre o uso de uniformes.

Como funcionam os substantivos coletivos

Substantivos coletivos podem representar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros. Existem alguns bastante comuns, como o coletivo de vacas (rebanho) ou de cachorros (matilha).

A classificação dos substantivos coletivos se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres e são gerais, como “cardume”.

+ Substantivos: o que são, quais os tipos e como usá-los

