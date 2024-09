Ludimila Ferreira 7 músicas em inglês para expandir o vocabulário

O inglês segue sendo um idioma fundamental no currículo , seja para conseguir melhores posições de trabalho ou na hora de aprender algo novo. O uso da música como ferramenta nos estudos é uma estratégia que pode ser divertida e tirar as horas de estudo do idioma da rotina.

Pensando em quem quer aprender inglês (ou quer fugir da aprendizagem óbvia), o GUIA DO ESTUDANTE selecionou 7 músicas que vão te ajudar a aumentar o vocabulário no idioma!

+ 4 dicas para treinar inglês com Inteligência Artificial

1. Diamonds – Rihanna

A letra de “Diamonds”, da Rihanna, é direta e possui vocabulário acessível. A canção fala sobre ter autoestima e usa “diamantes” como uma metáfora para a singularidade. A frase “shine bright like a diamond”, que é repetida várias vezes, mostra o uso de adjetivos para descrever intensidade e impacto já que “shine” significa “brilhar” e “bright” significa “brilhante”.

Veja abaixo um trecho da composição:

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Continua após a publicidade

Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

You and I, you and I, we’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive, we’re like diamonds in the sky […]

2. You’re Losing Me – Taylor Swift

Você é uma pessoa que tenta agradar todo mundo? Em “You’re Losing Me”, canção de Taylor Swift , ela apresenta este e outros vocabulários. A cantora usa a frase “patological people pleaser” que significa ser uma pessoa “patologicamente” habituada a agradar os outros, enquanto canta sobre um relacionamento que está no fim.

Veja abaixo um trecho da composição:

[…]

And I wouldn’t marry me either

A pathological people pleaser

Who only wanted you to see her

And I’m fadin’, thinkin’

Continua após a publicidade

“Do something, babe, say something” (say something)

“Lose something, babe, risk something” (you’re losin’ me) […]

+ O que acontece com seu cérebro quando você aprende um novo idioma

3. Thinking Out Loud – Ed Sheeran

Precisa melhorar seu vocabulário numérico? Ed Sheeran canta nessa música que amará sua esposa até ele fazer 70 anos. Além disso, o próprio nome da música “thinking out loud” é uma expressão em língua inglesa que significa “pensar alto”. Toda a letra da canção é o narrador imaginando como seria estar em relacionamento e envelhecendo ao lado da pessoa amada.

Veja abaixo um trecho da composição:

[…]

And, darling, I will

Be loving you ‘til we’re 70

Continua após a publicidade

And, baby, my heart

Could still fall as hard at 23

And I’m thinking ‘bout how

People fall in love in mysterious ways […]

4. I Wanna Be Yours – Arctic Monkeys

Quer vocabulários mais práticos para o dia a dia? O Alex Turner tem! Na música “I Wanna Be Yours” o cantor se declara dizendo que ele faria de tudo para ser da pessoa amada, até mesmo ser um objeto doméstico como um aspirador de pó (vacuum cleaner), um medidor de eletricidade (leccy meter), um aquecedor portátil (portable heater) e até uma cafeteira (coffee pot). O último romântico!

Veja abaixo um trecho da composição:

I wanna be your vacuum cleaner

Breathing in your dust

I wanna be your Ford Cortina

I will never rust

Continua após a publicidade

If you like your coffee hot

Let me be your coffee pot […]

+ Conheça os 5 idiomas mais importantes para os profissionais brasileiros

5. Vienna – Billy Joel

Talvez a expressão usada por Billy Joel em “Vienna” não seja muito útil no dia a dia, porém ela pode aparecer na literatura ou em produções de audiovisual. Um trecho da música, que fala sobre desacelerar e pegar leva na corrida pelos nossos sonhos, é “take the phone off the hook”, que significa “tirar o telefone do gancho”.

Veja abaixo um trecho da composição:

[…]

Slow down you crazy child

Take the phone off the hook and disappear for a while

It’s alright, you can afford to lose a day or two (oooh)

When will you realize, Vienna waits for you?

Continua após a publicidade

And you know that when the truth is told

That you can get what you want or you can just get old […]

6. Dog Days Are Over – Florence and The Machine

O título da música do grupo “Florence and The Machine” é o vocabulário inteiro. A expressão “dog days are over” significa que “os dias difíceis acabaram”. Em tradução literal, seria o fim dos “dias de cão”. A canção narra um momento de euforia que vem após tempos difíceis, dizendo que finalmente é hora de ser feliz.

Veja abaixo um trecho da composição:

Happiness hit her like a train on a track

Coming towards her, stuck still, no turning back

She hid around corners and she hid under beds

She killed it with kisses and from it she fled

With every bubble, she sank with a drink

And washed it away down the kitchen sink […]

+ Como aprender um novo idioma ajuda em várias áreas da vida

7. Gone – Rosé

Imagine uma situação em que você precisa avisar aos bombeiros que houve um acidente de carro na rodovia e o envolvido não prestou socorro. Você conseguiria fazer isso em inglês? O vocabulário para a situação é “hit-and-run”, que foi usado como uma metáfora pela cantora na música, que lamenta ter sido trocada por outra pessoa.

Veja abaixo um trecho da composição:

[…]

I just wanna be the one

But to you, we’re already done

Tell me, why’d you have to hit-and-run me?

Now I’m all alone crying ugly

You broke my heart just for fun

Took my love and just left me numb […]

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.