Luccas Diaz “Descarrilar” ou “descarrilhar”: qual é o certo?

Quando um trem sai dos trilhos, qual é a forma correta de descrever a situação: “ descarrilar ” ou “ descarrilhar “? O verbo confunde os falantes da Língua Portuguesa e pode pegar o estudante desprevenido na hora da redação. Afinal, qual é o certo ?

A boa notícia é que ambas as formas estão corretas . Isto é, você pode usar tanto “descarrilar” ou “descarrilhar”.

Isto porque, ao longo do tempo, a variante “descarrilhar”, com LH, também passou a ser aceita e foi dicionarizada pelo VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, mantido pela Academia Brasileira de Letras. Mas como isso aconteceu?

Origem e dicionarização

A forma originalmente correta é “descarrilar”, com L. Ela é derivada da palavra “carril”, que significa “trilho” ou “linha de trem”. A palavra foi formada pelo prefixo negativo “des-” e o termo “carril”. O verbo “descarrilar”, assim, segue a lógica de “sair do carril” – ou seja, sair dos trilhos.

Já “descarrilhar”, com LH, surgiu como uma variante popular, resultado de uma tendência natural da língua falada. A semelhança entre os sons de L e LH fez com que “descarrilhar” se tornasse o termo predominante na oralidade. Com o tempo, os falantes começaram a escrever a palavra da maneira que falavam, incorporando o LH na grafia.

Como dizem os linguistas, a língua é viva, e, eventualmente, “descarrilhar” se consolidou e passou a ser aceito por gramáticos e dicionários.

O fenômeno é conhecido como uma forma de variação linguística, quando formas alternativas de falar ou escrever uma palavra acabam sendo aceitas oficialmente devido ao seu uso frequente e difundido entre os falantes. Portanto, apesar de “descarrilar” ser a forma mais tradicional, “descarrilhar” também é considerada correta.

Exemplos

O trem descarrilou durante a tempestade, assustando passageiros;

durante a tempestade, assustando passageiros; O projeto estava indo bem, mas acabou descarrilhando após a saída da diretora;

após a saída da diretora; O acidente ferroviário ocorreu porque o trem descarrilou em uma curva perigosa;

em uma curva perigosa; Seus estudos começaram a descarrilhar depois que ele perdeu o foco;

depois que ele perdeu o foco; Infelizmente, o transporte de carga descarrilou , bloqueando o trajeto por horas.

, bloqueando o trajeto por horas. A relação entre eles começou a descarrilhar quando faltou comunicação e compreensão.

