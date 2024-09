Luccas Diaz “Calabresa” ou “calabreza”: qual é o certo?

Você já se pegou na dúvida na hora de escrever “ calabresa ” ou “ calabreza “? Embora estejamos falando do nome de uma pimenta, a confusão é ainda mais comum quando nos referimos ao embutido muito popular nas pizzarias e churrascos. Afinal, qual seria o certo?

A resposta é simples: a forma correta é “calabresa”, com S . A palavra “calabreza”, com Z, está incorreta e não existe na Língua Portuguesa.

Por que erramos?

A troca do S pelo Z ocorre principalmente devido à pronúncia da palavra. O som da letra S entre vogais, como em “calabresa”, aproxima-se do som de Z, gerando essa confusão na hora da grafia.

“Calabresa” se refere à linguiça de sabor forte, normalmente preparada com carne suína e temperos variados. O nome vem da região da Calábria , na Itália , onde a pimenta foi originalmente produzida. Daí o nome calabresa – algo ou alguém que vem da Calábria.

Dica para não errar

Uma forma de não esquecer é lembrar da origem italiana da palavra. Assim como “calabrês”, que se refere ao habitante da Calábria, calabresa segue a mesma lógica, sempre com S. Sendo assim, a palavra correta é sempre calabresa com S. “Calabreza” não faz parte do cardápio!

Exemplos

A pizza de calabresa com bastante cebola é a minha preferida;

com bastante cebola é a minha preferida; O sanduíche de calabresa com queijo derretido é uma delícia;

com queijo derretido é uma delícia; Para o churrasco, compramos linguiça calabresa defumada;

defumada; O molho de macarrão ficou delicioso com a pimenta calabresa .

. Minha avó calabresa sempre nos conta histórias da sua terra natal;

sempre nos conta histórias da sua terra natal; Os pratos típicos da cozinha calabresa são conhecidos pelo uso de pimentas;

são conhecidos pelo uso de pimentas; A imigração calabresa teve grande influência na gastronomia de várias partes do mundo.

