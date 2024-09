Taís Ilhéu Veja quais são os cursos mais concorridos do vestibular da Unicamp

A Unicamp 2025 inaugura a temporada dos vestibulares deste ano, com a primeira fase marcada para 20 de novembro . Ao todo, a Comvest (Comissão para o Vestibular da Unicamp) registrou 63.004 inscritos para 2.537 vagas em 69 cursos de graduação. Alguns, é claro, tiveram mais procura do que outros: Medicina lidera a lista como nos anos anteriores, com 266,5 candidatos por vaga. O número caiu em relação à última edição, quando a concorrência era de 295,2.

Confira abaixo o ranking dos cursos com maior concorrência no vestibular.

Os cursos mais concorridos da Unicamp 2025

Medicina (266,5 candidatos por vaga) Ciência da Computação (73,1 c/v) Arquitetura e Urbanismo (71,8 c/v) Ciências Biológicas (42,2 c/v) Engenharia da Computação (41,9 c/v) Farmácia (38,3 c/v) Comunicação Social-Midialogia (36,0 c/v) Ciências Econômicas (Integral e Noturno) (29,3 c/v) História (21,9 c/v) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (21,8 c/v)

Leituras obrigatórias

As obras obrigatórias que compõem a prova de literatura tanto na primeira quanto na segunda fase da Unicamp 2025 são as seguintes:

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

