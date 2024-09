Taís Ilhéu Veja as possíveis pistas do MEC e Inep sobre o tema de redação do Enem 2024

Há quem diga que é mito, ou que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e o MEC (Ministério da Educação) já deixaram essa tradição de lado. Outros juram de pés juntos que postagens recentes podem ser os famosos spoilers . Afinal, será que o Inep o MEC deram dicas sobre o tema de redação do Enem 2024 ?

O GUIA DO ESTUDANTE resolveu vasculhar as redes sociais das duas instituições, que estão por trás da elaboração do exame, em busca dessas mensagens escondidas. Mas antes de revelarmos, entenda de onde surgiu a teoria.

Os spoilers em edições anteriores

Tudo começou em 2017. Naquele ano, o Inep disponibilizou em seu canal no Youtube dezenas de vídeos com orientações para candidatos surdos e com perda auditiva que fariam as provas. Também anunciou que, pela primeira vez, o Enem teria videoprovas traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), divulgando o assunto em campanhas nas redes sociais.

Para a surpresa de muitos candidatos – ou dos menos atentos – o tema de redação naquela edição foi “ Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil “.

Já em 2018, a dica foi mais sutil: poucas semanas antes da prova, o Inep fez um post com dicas para não zerar a redação e usou a palavra “desconectados”. O tema foi “ Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet “.

Em 2019, o Ministério da Educação anunciou em seu perfil no Instagram uma parceria com a Fundação Joaquim Nabuco para tornar salas de cinema mais acessíveis. No dia da prova, os candidatos tiveram que escrever uma redação sobre o tema a “ democratização do acesso ao cinema no Brasil “.

O último ano com o suposto spoiler foi 2020, quando o tema de redação do Enem foi “o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira “. Em setembro, meses antes da prova, o Inep divulgou uma campanha de combate ao suicídio em suas redes sociais.

Brincadeiras à parte, vale lembrar que a prova do Enem conta com um forte sistema de segurança, e que sequer o ministro da Educação e o presidente da República têm acesso às questões ou ao tema de redação antes da aplicação. Ainda assim, se você é do time que prefere estar preparado para tudo, confira abaixo as supostas dicas que encontramos!

A inclusão de pessoas com deficiência

Anota aí: nas próximas semanas antes da prova, vale a pena praticar uma redação sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Esse é de longe um dos temas que mais esteve presente nas redes sociais do MEC e do Inep ao longo do último semestre, com posts em homenagem à luta da pessoa com deficiência, falando de acessibilidade na educação, de pessoas com baixa visão, do autismo e educação inclusiva e até dos jogos paraolímpicos.

Confira algumas das postagens:

Em entrevista ao GUIA DO ESTUDANTE, Leonardo Baroni , da plataforma Redação Nota 1000, também destacou o tema como uma aposta para a redação do Enem 2024, enfatizando que a “discussão sobre acesso e direito de pessoas com deficiência é importante, já que quase 9% da população brasileira é representada por esse grupo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)”.

Ah, e não foi só o GUIA que ficou desconfiado destes posts! Dá só uma olhadinha nos comentários de alguns seguidores:

Alfabetização e educação de jovens e adultos

Está aí outro tema que não sai da boca dos professores de redação – e das redes sociais do MEC. Dados recentes sobre o déficit de alfabetização no Brasil colocam o assunto em destaque, e as campanhas divulgadas pelo Ministério da Educação e pelo Inep mostram que este é um assunto de interesse para a sociedade.

Um possível recorte mais específico seria a alfabetização de jovens e adultos. Ao longo do ano, o MEC divulgou uma série de vídeos com pessoas que se alfabetizaram mais tarde e puderam realizar o sonho de ler e escrever, além de se inserirem no mercado de trabalho. Artistas também foram convocados para a campanha, e falaram da importância da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Veja alguns posts:

As queimadas e incêndios no país

Talvez você esteja pronto para dizer que acontecimentos tão recentes não têm chances de aparecer no Enem, já que as provas são elaboradas com muita antecedência. Acontece que as queimadas estão longe de ser um problema de 2024: os índices de incêndios na Amazônia , Cerrado e Pantanal batem recordes consecutivos há anos. Quem não se lembra que, em 2019, o dia virou noite quando o céu de diversas cidades do país ficou coberto de fumaça?

Por isso, o aquecimento global , sua relação com as queimadas e os impactos na saúde sem dúvida são uma boa aposta. Veja o post do Ministério da Educação sobre o assunto:

