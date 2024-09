Ludimila Ferreira História e Nutrição estão entre as áreas com mais formados que ficam desempregados

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp , centro de inteligência analítica, avaliou como andam as contratações de profissionais formados em diversas áreas no Brasil. Para alguns, a notícia não é tão boa, e a taxa de empregabilidade entre aqueles que concluíram a graduação é extremamente baixa.

De acordo com o levantamento, quem têm menos sucesso são os egressos de História , Relações Internacionais , Radiologia e Engenharia Química , estejam eles desempregados ou trabalhando em áreas diferentes das que se formaram.

Abaixo, confira os 10 cursos que contam com as piores taxas de empregabilidade.

+ 3 pontos para entender o desemprego no Brasil

10 áreas com profissionais trabalhando fora da área de formação

O estudo considerou formados tanto do ensino público quanto particular. Foram levados em conta apenas os egressos que responderam que trabalham na área de formação e os cursos com mais de 15 respondentes.

No topo da lista está Engenharia Química , com 55,2% de egressos trabalhando fora de sua área de formação. Em segundo lugar, Relações Internacionais, com 52,9%, seguido em terceiro por Radiologia, com 44,4%.

Continua após a publicidade

Confira o ranking completo:

Engenharia Química: 55,2% Relações Internacionais: 52,9% Radiologia: 44,4% Engenharia de Produção: 42,4% Processos Gerenciais: 41,2% Gestão de pessoas/RH: 40,5% Jornalismo: 40,4% Biologia: 40,0% Química: 38,9% História: 36,8%

+ 7 profissões que jamais serão substituídas por inteligência artificial

10 áreas com profissionais formados e desempregados

O estudo considerou formados tanto do ensino público quanto particular. Foram levados em conta apenas os egressos que responderam que trabalham na área de formação e os cursos com mais de 15 respondentes.

Liderando o ranking está História, com 31,6% de profissionais desempregados. Em segundo lugar, Relações Internacionais, com 29,4%, seguido de Serviço Social em terceiro, com 28,6%.

Confira a lista completa:

História: 31,6% Relações Internacionais: 29,4% Serviço Social: 28,6% Radiologia: 27,8% Enfermagem: 24,5% Química: 22,2% Nutrição: 22,0% Logística: 18,9% Agronomia: 18,2% Estética e cosmética: 17,5%

+ O que é a uberização do trabalho?

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.