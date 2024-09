Taís Ilhéu Qual é o coletivo de “maçã”?

Na feira, é comum você pedir por uma penca de bananas ou por um cacho de uvas. Mas e na hora de comprar a maçã ? Qual é o coletivo dessa fruta , ou seja, o substantivo que resume um conjunto de maçãs? Pode parecer repetitivo ou até meio esquisito, mas para falar da maçã também usamos “penca” !

De acordo com o dicionário Michaelis, penca é o “conjunto ou esgalho de flores ou frutos; cacho, molho”. Pode ser usado até no sentido figurado para se referir a um grupo de pessoas – como uma penca de crianças ou de mulheres.

Lembrando que o coletivo não expressa qual é a quantidade, então se quiser um número específico de maçãs na feira é melhor dizer detalhadamente – ou pode acabar levando mais frutas para casa do que aguenta comer!

Exemplos com penca

A vizinha tinha uma macieira no quintal e nos presenteou com uma penca de maçãs!

Melhor ter uma penca de reserva do que faltar maçã para fazer a torta.

A mãe pediu que comprasse uma penca da fruta, mas não especificou quantas.

Como funcionam os substantivos coletivos

Substantivos coletivos podem representar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros. Existem alguns bastante comuns, como o coletivo de vacas (rebanho) ou de cachorros (matilha).

A classificação dos substantivos coletivos se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres e são gerais, como “cardume”.

