Luccas Diaz “Assessoria” ou “acessoria “: qual é o certo?

Quem adentra a área da Comunicação, com certeza, já teve essa dúvida em algum momento. É um daqueles questionamentos clássicos, em que a gente se pergunta se a palavra se escreve com “SS” ou “C”. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto! Qual é a forma correta da palavra: “ assessoria ” ou “ acessoria “?

A única forma adequada é “assessoria”, com o ditongo “SS” . A palavra “acessoria”, com a letra “C”, está incorreta e não é registrada na Língua Portuguesa.

Por que erramos?

“Assessoria”, substantivo feminino, é uma isca para erros gramaticais. Isto porque costumamos associar o termo à outra palavra: “acesso”. Apesar de parecidas, as duas têm significados e etimologias distintas. “Assessoria” é derivado de “assessor”, que, por sua vez, vem do latim assessore , que era a palavra usada para designar alguém que ajuda, auxilia, acompanha. Enquanto “acesso” vem do também latim accessus , aproximação, chegada, vinda.

Atualmente, assessor é um cargo encontrado, principalmente, no mundo corporativo, trabalhando em empresas, instituições e companhias. Uma função muito conhecida é o assessor de imprensa , que é, basicamente, o jornalista ou relações-públicas responsável por cuidar da imagem de algo ou alguém e pautar a mídia a respeito. “Assessoria” seria o nome da prática.

Mas não se engane: há assessorias para variados fins. Além da de imprensa, há assessoria jurídica, contábil, política, ambiental, de marketing, entre outras.

Vale destacar: “acessoria”, com “C”, pode ainda ser um erro gramatical de “acessória”, com acento agudo no “O”. “Acessória” é o feminino de “acessório” e serve para designarmos algo que é complementar, um apetrecho ou um adorno. Como em “A peça acessória do motor é importante, mas não essencial para o seu funcionamento.”

Exemplos

A empresa contratou uma assessoria de imprensa para melhorar sua imagem pública;

de imprensa para melhorar sua imagem pública; Contar com uma assessoria jurídica é essencial para evitar problemas legais.

jurídica é essencial para evitar problemas legais. A assessoria contábil cuidou de toda a documentação financeira da empresa.

contábil cuidou de toda a documentação financeira da empresa. A startup buscou uma assessoria de marketing para aumentar sua presença digital.

de marketing para aumentar sua presença digital. A empresa oferece assessoria personalizada para clientes interessados em investimentos.

