4 dicas que você já ouviu sobre o Enem e na verdade são furadas

Mesmo o mais estudioso e aplicado dos alunos não é capaz de fazer a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) sem estratégia. Afinal de contas, para responder a 180 perguntas e elaborar uma redação não basta ter o conteúdo na ponta da língua, é preciso também saber calcular o tempo, controlar o nervosismo, focar nas questões que podem aumentar a nota e por aí vai. O problema é que nesta missão de encontrar a estratégia perfeita, muitos estudantes acabam caindo em “ dicas ” que, na verdade, são furadas .

Para te ajudar a não ser mais uma vítima desses falsos conselhos, reunimos abaixo quatro dicas que você não deveria seguir. Confira!

1. Decorar um modelo de redação pronto da internet

Basta digitar “redação do enem ” na busca do TikTok e você encontrará uma enxurrada de vídeos indicando modelos prontos e que, em tese, te garantiriam a nota mil. É só tirar um print, decorar, e escrever igualzinho no dia da prova, só substituindo a frase tema ! Parece perfeito, não é? Mas está aí uma das maiores furadas que você pode cair. Embora o texto dissertativo-argumentativo do Enem realmente tenha uma estrutura , que pode ser treinada à exaustão, decorar na íntegra a redação de outra pessoa só vai te deixar mais nervoso para o dia da prova. A pressão por não esquecer nenhuma palavrinha pode arruinar a sua concentração e fazer com que você escreva um texto sem o menor nexo.

Ao invés de “roubar” as ideias de outra pessoa, que tal você mesmo criar o seu modelo? Tente estruturar uma fórmula, com o uso de certos conectivos, citações universais e mesmos agentes na proposta de intervenção, e depois vá treinando com diferentes temas, vendo se é possível fazer pequenas adaptações. Já que será uma criação sua, as chances de esquecer ou ficar ansioso no dia da prova são menores.

2. Tentar ser “equilibrado” na redação

O texto dissertativo-argumentativo pede, entre outras coisas, que o estudante apresente uma tese sobre o tema proposto e depois argumente em favor dela. A tese nada mais é do que seu ponto de vista sobre o assunto. Isso significa que, na redação do Enem, não adiantar tentar ser “equilibrado” ou ficar em cima do muro! Você não precisa ser isento e apresentar os pontos negativos ou positivos sobre a implementação da Lei Seca, por exemplo. Escolha um lado e siga em defesa dele até o final, é isso que os corretores esperam ler.

3. Fazer uma revisão na véspera da prova

Você não estudou quase nada para o Enem e finalmente chegou o sábado anterior ao primeiro dia de prova. Hora de assistir a milhares de videoaulas e tentar praticar a redação? Nem pensar! Caso se depare com algum vídeo de influenciador aconselhando a estudar na véspera da prova, pense duas vezes antes de seguir a dica. Como já comentamos, a prova do Enem é uma maratona e é preciso concentração e descanso para chegar ao final dela. Descanse a cabeça e foque no conhecimento que você já tem acumulado. A esta altura é o melhor que pode fazer.

4. Usar palavras difíceis na redação

Essa dica é um clássico! Mesmo que você encontre redações nota mil no Enem que usaram palavras como “destarte” ou “ensimesmado”, saiba que essa não é uma fórmula para o sucesso. A cartilha de redação do exame peça que o estudante use a norma padrão da Língua Portuguesa, então não vale usar gírias ou expressões coloquiais. Nem por isso é necessário escrever de um jeito sofisticado! Se este não é um hábito que você já carrega, tentar usar uma palavra difícil só para impressionar pode fazer com que o tiro saia pela culatra e você o utilize o termo num contexto inadequado ou mesmo erre a ortografia. Isso, sim, pode te tirar nota. Cuidado!

