10 conectivos de conclusão para encerrar sua redação do Enem

Imagine que finalmente chegou o dia da redação do Enem . Você demonstrou na introdução do texto que é capaz de formular uma tese como ninguém. Nos dois parágrafos seguintes, argumentou utilizando de fatos históricos, citações de grandes pensadores e tudo isso sem fugir ou tangenciar o tema . E agora, como começar uma boa conclusão ? Não pense duas vezes: recorra a um bom conectivo !

Os conectivos nada mais são do que elementos coesivos que ajudam a construir uma boa argumentação. Eles funcionam como uma cola, que conectam ideias e parágrafos de forma que eles façam sentido como um todo e que guiem o leitor. Sem conectivos, o texto perde a coerência e a coesão – dois elementos centrais avaliados pelo Inep e que podem garantir a nota mil na redação do Enem .

Mas como fazer isso na prática, GUIA DO ESTUDANTE? Confira abaixo dez conectivos de conclusão que você pode usar no final do seu texto. De quebra, veja ainda alguns exemplos de como candidatos nota mil os usaram.

Conectivos de conclusão

Desse modo (ou dessa forma) Sendo assim Portanto Destarte (ou dessarte) Por fim Por conseguinte Diante disso Logo Nesse sentido Em suma

A lista, é claro, são apenas algumas sugestões e tipos de conectivos de conclusão, mas as possibilidades são muitas. Seja criativo!

Conclusões nota mil

Portanto, é inegável que o cuidado realizado pela mulher no Brasil enfrenta circunstâncias de invisibilidade, pressupondo intervenções coletivas para a sua reformulação. Com isso em mente, o Ministério das Mulheres – proeminente instância federal afirmadora dos direitos femininos – deve promover uma ação perene de combate ao imperativo patriarcal em toda jurisdição do país […] Nicolas Dominic Soares Brito, redação do Enem 2023

Logo, torna-se evidente a necessidade da adoção de medidas que visem a minimização dos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado desempenhado pelas mulheres no Brasil […] Karoline Soares Teixeira, redação do Enem 2023

Infere-se, portanto, que medidas são necessárias para dar notoriedade às atividades laborais de cuidados desempenhadas por mulheres. Para isso, o Ministério da Educação, como órgão responsável por construir a mentalidade dos cidadãos, deve incluir, na Base Nacional Comum Curricular, a disciplina “tarefas domésticas”, de modo a orientar também os homens na realização desses trabalhos, a fim de reverter a mentalidade machista que impera […] Victória da Silva Nascimento, redação do Enem 2023

Em síntese, o impacto causado ao meio ambiente e a desconsideração de seus saberes são grandes agentes de desvalorização das comunidades tradicionais […] Continua após a publicidade Rodrigo Junqueira Santiago, redação do Enem 2022

