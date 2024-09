Ludimila Ferreira Qual é o coletivo de “borboleta”?

Quem tem motefobia, ou seja, medo de borboletas , precisa tomar cuidado com esse texto porque vamos contar como é que se diz quando várias delas estão voando em conjunto. Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero e este inseto também tem um para chamar de seu: panapaná !

Esta palavra, ou ainda “panapanã”, é de origem tupi e se refere a uma única borboleta ou a um grupo delas. Também é possível dizer “bando”, “grupo” ou “nuvem” de borboletas. Abaixo, veja exemplos e entenda como funcionam os substantivos coletivos!

Exemplos de uso dos coletivos de borboleta

Eu vi um lindo panapaná voando ontem perto da minha janela.

voando ontem perto da minha janela. Maria viu uma linda panapanã voando na entrada do bosque.

voando na entrada do bosque. Jéssica fugiu de um bando de borboletas na praça ao lado da escola.

de borboletas na praça ao lado da escola. Eu vi um lindo grupo de borboletas voando no parque este fim de semana.

de borboletas voando no parque este fim de semana. Eu fiquei com medo da nuvem de borboletas que estava voando na minha direção.

Como funcionam os substantivos coletivos

Substantivos coletivos podem representar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros. Existem alguns bastante comuns, como o coletivo de vacas (rebanho) ou de cachorros (matilha).

A classificação dos substantivos coletivos se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres e são gerais, como “cardume”.

