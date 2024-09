Taís Ilhéu “Coisa” ou “cousa”: qual é o certo?

Você já usou alguma vez esta frase: “dá para pegar aquela coisa ali pra mim, por favor”? Ou seria “ cousa ”? Não se engane: a grafia correta é “ coisa ”. “A forma ‘cousa’ era utilizada em português arcaico, mas caiu em desuso a partir do século XVI, durante o período do Renascimento e da evolução da língua portuguesa moderna” explica o professor Luiz Fernando Schibelbain, Líder de Bilíngue e Soft Skills da School of Schools Soluções Educacionais.

Vem do latim

E de onde surgiu a palavra “coisa”? Segundo o professor Luiz, o termo vem do latim “causa”, que originalmente significava “motivo”. Ao longo do tempo, passou a ser usado com significado mais amplo e genérico, referindo-se a qualquer objeto, assunto ou situação. Ou seja, você pode usar “coisa” para tudo!

Mas atenção ao uso dessa palavra em redações!

Você já usou alguma vez a palavra “coisa” em redações? Como ela tem um sentindo muito amplo – ou seja pode se referir a objetos ou assuntos indefinidos – o ideal é ser evitada. “Para você escrever uma boa redação , prefira sempre escrever termos mais específicos”, aconselha o docente Luiz.

+ Redação: termos e expressões que você não deve usar

Exemplos no dia a dia

Dê uma olhadinha nessas frases abaixo:

Continua após a publicidade

Ele sempre esquece alguma coisa em casa.

Essa coisa não funciona como deveria.

Coisas importantes devem ser feitas com cuidado.

A coisa mais importante é estar junto da família.

Músicas também têm “coisas”

Como você percebeu, “coisa” pode ser qualquer coisa. Escritores, poetas e autores de músicas aproveitaram seu significado “indefinido” para criar conotações poéticas ao termo. E surgiram textos belíssimos. É o caso de duas canções famosas da MPB.

Veja alguns trechos aqui.

“Águas de março” , de Tom Jobim

“[…] É o pé, é o chão, é a marcha estradeira,

Continua após a publicidade

Passarinho na mão, pedra de atiradeira,

É uma ave no céu, é uma ave no chão,

É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão,

É o fundo do poço, é o fim do caminho,

Continua após a publicidade

No rosto o desgosto, é um pouco sozinho,

É uma coisa que cai, é uma coisa que passa,

É uma coisa que sai e nunca volta…”

“Garota de Ipanema” , de Vinícius de Moraes

“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça

É ela, menina, que vem e que passa

Num doce balanço a caminho do mar

Continua após a publicidade

Moça do corpo dourado, do Sol de Ipanema

O seu balançado é mais que um poema

É a coisa mais linda que eu já vi passar”

Veja outras dúvidas de português

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.