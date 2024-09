Ludimila Ferreira Piroceno, a nova e catastrófica Era do Fogo que estamos entrando

O Antropoceno , a Era do Homem, veio da dominação do fogo e da criação das máquinas pelo ser humano , defendem alguns cientistas. Evoluímos como espécie , aprendemos a cozinhar e criamos tecnologia para nos ajudar a conquistar o mundo mais rápido. Agora, que já parecemos ter tudo e exaurimos o planeta, ele revida com o Piroceno , a Era do Fogo . O conceito não é tão novo, mas ganha nova vida com o noticiário brasileiro das últimas semanas.

Somente na última quarta-feira (18), o país registrou 2320 focos de incêndio , sendo 90% deles no Cerrado e Amazônia. Algumas cidades brasileiras passaram dias com a pior qualidade do ar já registrada por causa da fumaça presa na atmosfera.

Será tudo isso sinal do Piroceno, a nova e catastrófica era que estamos entrando?

O que é o Piroceno

O conceito foi criado por Stephen Pyne , professor da Arizona State University especializado em história ambiental, história da exploração e história do fogo. Segundo ele, seria a consequência do Antropoceno, primeira era geológica caracterizada pelos efeitos da vida humana na Terra, e oposto às anteriores, que seguiam os impactos de fenômenos naturais, como o Pleistoceno, conhecido popularmente como a “Era do Gelo”. De acordo com a escala oficial, a Terra vive hoje a época do Holoceno, iniciada há cerca de 11,6 mil anos.

No passado, a civilização humana aprendeu a fazer fogo para sua sobrevivência, começando a cozinhar, melhorando sua digestão e vivendo por mais anos. O fogo também foi o responsável pela Revolução Industrial, tornando a tecnologia uma aliada. Porém, com ela também veio a queima desenfreada de combustíveis fósseis, a expansão da civilização pelo globo e necessidade de espaço de cultivo tanto de alimento, quanto de animais para movimentar a economia .

O termo “antropoceno” foi popularizado no início dos anos 2000 pelo químico holandês Paul J. Crutzen (1933-2021). Vem do grego “anthropos”, que significa “homem”, e “kainos”, que sinifica “novo”. Ele defendia que a palavra holoceno não servia mais para descrever com precisão o momento atual do planeta , e que a era do antropoceno já havia começado desde os anos 1800.

Já para Stephen Pyne, estamos criando algo que equivale a Era do Gelo, porém, com fogo. “Se pegarmos todas as características das Eras do Gelo, e houve várias delas nos últimos 2,5 milhões de anos, como mudanças no clima, mudanças nos níveis do mar, mudanças na biogeografia e extinções em massa, nós temos isso, mas agora com o fogo.”, explica o professor em entrevista para o jornal O Tempo .

Consequência disto, as queimadas aumentaram principalmente por efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas extremas. Segundo o estudioso, a Terra perdeu a capacidade de acompanhar e absorver as mudanças em alta velocidade realizadas pelos seres humanos.

