Luccas Diaz “Broxa” ou “brocha”: qual é a forma correta?

“ Broxa ” ou “ brocha “? Qual é a forma correta desta palavra – que, sejamos sinceros, é mais famosa pelo seu sentido conotativo?

A verdade é que “broxa” e “brocha” estão ambas corretas. E são sinônimas! As duas palavras se referem a um tipo de parafuso de cabeça chata, mas também a um pincel retangular mais largo.

Alguns dicionários e gramáticos mais tracionais até afirmam que a versão preferível é “brocha”, com “CH”, sendo “broxa” uma variante que foi oficializada com o tempo. O Dicionário Aulete, por exemplo, define “broxa” como a “forma não preferencial de brocha, pincel”.

<span class="hidden">–</span> Loja do Mecânico/Lister/Reprodução

Assim, pode ficar tranquilo, você pode escrever “broxa” ou “brocha”, com “X” ou “CH”, sem medo. Ainda assim, nessa distinção tradicional, vale ressaltar, “brocha” seria apenas o parafuso, enquanto “broxa” se referiria ao pincel.

Continua após a publicidade

Mas… a gente sabe que as chances de você estar neste texto por conta do outro sentido da palavra são grandes. “Brocha” ou “broxa” são usadas popularmente para se referir à impotência sexual masculina. E, de maneira derivada, a momentos de quebra de expectativas, de baixo astral, ou de desistências.

Exemplos

Sentido denotativo (literal)

O pintor usou uma broxa grande para cobrir as paredes com tinta;

grande para cobrir as paredes com tinta; Com cuidado, ele prendeu a brocha na parede para segurar o quadro;

na parede para segurar o quadro; A broxa estava velha e desgastada, deixando marcas irregulares na pintura;

estava velha e desgastada, deixando marcas irregulares na pintura; Ele ajustou a brocha no cinto para não perdê-la durante o trabalho na obra;

no cinto para não perdê-la durante o trabalho na obra; Mergulhou a broxa na tinta branca para começar a pintar o muro.

Sentido conotativo (figurado)

Ele ficou nervoso durante o encontro e acabou brochando ;

; O projeto estava indo bem, mas a falta de orçamento fez com que a equipe broxasse ;

; Durante a festa, a piada foi que Luan era broxa ;

; Quando o time rival goleou, o torcedor sentiu como se o estádio tivesse dado uma brochada ;

; “Todo homem um dia será broxa “, disse o palestrante.

Confira outras Dúvidas de Português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.