Taís Ilhéu Cursinho promove aulão de redação com professora Gabi Carvalho

Se você está pensando que a esta altura do campeonato já não vale mais a pena estudar redação para o Enem , está muito enganado. A pouco mais de um mês e meio do primeiro dia de prova, marcado para 3 de novembro, existe uma infinidade de maneiras de praticar, incluindo ler redações que tiraram nota mil , escrever sobre temas diversificados, se atualizar dos temas da atualidade e, é claro, assistir a aulas de quem mais entende do assunto!

É esta oportunidade que os estudantes terão neste próximo sábado, 21 de novembro. A partir das 8h30 da manhã, o FTD Educação reúne centenas de alunos no Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo, para assistir a um aulão de redação com a professora e influenciadora Gabi Carvalho . A docente é formada em Letras pela USP e especializada em dissertações para os vestibulares. Quem não é de São Paulo, não precisa se preocupar. O evento terá transmissão ao vivo, no canal da FTD . O encerramento da aula será às 10h30.

Dê só uma olhada nos tópicos que serão abordados pela professora durante o evento:

Técnicas de escrita;

Como interpretar diferentes temas de redação;

A estrutura do texto dissertativo-argumentativo e mais.

Gabi destaca que o objetivo da aula é mostrar aos estudantes que eles são capazes de elaborar uma boa redação a partir do conhecimento que já têm.

O evento presencial será restrito aos alunos dos colégios Maristas Arquidiocesano e Glória, mas todos podem acompanhar a transmissão pelo Youtube.

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

