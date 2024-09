Luccas Diaz “Umidade” ou “humidade”: qual é o correto?

Em tempos de temperaturas altas e tempo seco, é comum médicos e especialistas sugerirem o aumento da ingestão de líquidos e a limpeza frequente das vias aéreas com soro fisiológico. A recomendação é por conta dos efeitos que o corpo passa com a baixa umidade . Ou seria “ humidade “? Qual é a maneira correta de escrever a palavra: “umidade” ou “humidade” ?

A resposta é simples: depende se você está falando o português brasileiro ou o português europeu. No Brasil, a forma correta é “umidade”, sem o “H”; já em Portugal, o certo é “humidade”, com o “H”.

Portanto, ainda que no Brasil o correto seja “umidade”, “humidade” também está presente na Língua Portuguesa – mas não no VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, mantido pela Academia Brasileira de Letras.

Por que a diferença?

O termo, que diz respeito à quantidade de vapor de água na atmosfera, tem origem no latim humiditate . O “H” português, dessa forma, viria da mera adaptação da palavra.

No entanto, o português brasileiro, como bem sabemos, tem uma série de diferenças com o europeu, com algumas palavras apresentado ligeiras distinções. É o caso, por exemplo, de “desportivo”, que, no Brasil, perde o “D” e fica apenas “esportivo” .

No caso de “humidade” e “umidade”, o Acordo Ortográfico determinou que o “H” inicial deveria ser mantido em casos em que ele é uma referência à etimologia da palavra, isto é, a sua origem – humiditate . No entanto, poderia haver exceções quando a supressão do “H” já estivesse consagrada pelo uso dos falantes, como é o caso de “umidade” no Brasil. Definiu-se, assim, que as duas grafias seriam aceitas, desde que em seus respectivos países.

Exemplos

“Umidade” (uso no Brasil):

A umidade alta no verão torna o calor ainda mais insuportável;

alta no verão torna o calor ainda mais insuportável; O índice de umidade no ar caiu drasticamente, causando desconforto respiratório;

no ar caiu drasticamente, causando desconforto respiratório; A umidade excessiva no ambiente favorece o aparecimento de mofo nas paredes;

excessiva no ambiente favorece o aparecimento de mofo nas paredes; A floresta amazônica mantém níveis altos de umidade o ano todo;

o ano todo; Para conservar melhor os alimentos, é importante controlar a umidade da geladeira.

“Humidade” (uso em Portugal):

A humidade elevada no inverno faz com que a casa fique gelada;

elevada no inverno faz com que a casa fique gelada; Após a chuva, a humidade no ar deixou a cidade com um cheiro de terra molhada;

no ar deixou a cidade com um cheiro de terra molhada; A humidade relativa nesta região é sempre mais alta durante a madrugada;

relativa nesta região é sempre mais alta durante a madrugada; A humidade no litoral é constante, o que faz com que a roupa demore a secar;

no litoral é constante, o que faz com que a roupa demore a secar; No inverno, a humidade se acumula nas janelas, formando pequenas gotas de água.

E “úmido” e “húmido”?

Da mesma forma, “úmido” e “húmido” também estão presentes na Língua Portuguesa, mas cada variante no seu país. “Húmido” com “H” é a grafia portuguesa, e “úmido”, sem “H”, a brasileira.

O clima estava tão úmido que parecia que a roupa nunca secaria; (Português brasileiro)

que parecia que a roupa nunca secaria; (Português brasileiro) Depois da chuva, o ar ficou mais úmido e abafado; (Português brasileiro)

e abafado; (Português brasileiro) As janelas estavam cobertas de gotas por causa do tempo úmido ; (Português brasileiro)

; (Português brasileiro) Onde a minha avó mora, o inverno pode ser bastante húmido , o que aumenta a sensação de frio; (Português europeu)

, o que aumenta a sensação de frio; (Português europeu) O ambiente húmido da floresta tropical favorece o crescimento de muitas plantas; (Português europeu)

da floresta tropical favorece o crescimento de muitas plantas; (Português europeu) A vegetação em regiões de clima húmido tende a ser densa e verde o ano todo. (Português europeu)

