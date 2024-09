Ludimila Ferreira Plataforma do MEC oferece aulas gratuitas de espanhol, inglês e francês

Aprenda Mais , uma nova plataforma do Ministério da Educação (MEC) , oferece aulas gratuitas de espanhol, inglês e francês . A carga horária é variada, seguindo cada modalidade de aprendizado, e os inscritos conseguem emitir um certificação no final do curso.

Pela plataforma, os estudantes podem aprender conceitos básicos dos idiomas , aplicações específicas em situações do dia a dia, o uso da língua no contexto profissional e pessoal, entre outros. Além disso, os cursos foram pensados para que cada aluno possa aprender no seu próprio ritmo, já que as aulas são gravadas e à distância .

Abaixo, confira como funciona cada curso!

Espanhol

O MEC oferece dez níveis diferentes de espanhol , além do idioma aplicado a comercialização de serviços hoteleiros , produção e atendimento, gestão e espanhol para eventos. Cada nível possui um público alvo diferente e para os cursos focados em mercado de trabalho é necessário ter uma base de leitura de espanhol.

O conteúdo iniciante abrange fundamentos como saudações, o alfabeto , e o uso de verbos essenciais nos tempos presente e futuro, além de expressões culturais básicas e vocabulário relacionado a viagens, saúde e orientação espacial. Para quem nunca teve contato com o idioma, o curso prepara o estudante para interações cotidianas e introduzem verbos em diferentes tempos.

Já o conteúdo avançado aborda tópicos mais complexos, como a conjugação de verbos em tempos passados, uso avançado de preposições, vocabulário especializado para eventos acadêmicos e nuances culturais profundas, incluindo literatura cubana e telenovelas.

Inglês

Há 13 turmas de inglês na plataforma junto com um curso de viés específico, o “Inglês Aplicado a Eventos”, para o qual já é necessário ter uma base para leitura em inglês.

Nas turmas de básico os alunos irão aprender sobre identificação pessoal, localização, transporte, família e rotinas diárias, avançando para tópicos como clima, esportes e lazer. A gramática básica também é abordada, incluindo o uso de tempos verbais no presente e pronomes possessivos.

Partindo para o avançado, os estudantes começam a acessar tópicos e vocabulário relacionado a viagens , alimentação, saúde e ambientes acadêmicos e profissionais, além de aprenderem estruturas gramaticais mais complexas como verbos modais, diferentes tempos verbais do passado e futuro, cláusulas relativas e uso avançado de conjunções.

Francês

Existem três opções de cursos de francês no Aprenda Mais: Francês Aplicado à Gestão, Francês Aplicado à Produção e Atendimento e Francês Básico.

Os dois primeiros são focados no mercado de trabalho e abordam temas como destinos turísticos, aeroportos, reclamações, saúde, segurança, hospedagem, reservas e serviços de restauração. Estes cursos exigem compreensão de leitura em francês para serem realizados.

Já o último curso, “Francês Básico”, abrange apresentações, vida cotidiana e descrições em aeroportos, sendo ideal para estudantes do ensino médio e superior.

Como se inscrever

Para se inscrever nas aulas de idiomas do MEC basta acessar a plataforma Aprenda Mais ir até a categoria “Idiomas, Línguas e Literatura”. Escolha o curso que deseja fazer e clique no nome dele.

Será necessário criar uma conta na plataforma, que vai te pedir para preencher com sua idade e localização antes de passar para a próxima página, na qual serão incluídos os dados pessoais gerais e um nome de usuário.

Depois de confirmar seus dados, você receberá um e-mail para validar sua conta. Basta clicar no link enviado no endereço e eletrônico e pronto, você pode começar a aprender!

Por dentro de um curso da plataforma Aprenda Mais, do MEC. Guia do Estudante/Reprodução

