Uma cena inusitada passa diante de você, morador da cidade grande : vários cavalos param o trânsito . Agora você precisa correr para avisar que vai se atrasar para o seu compromisso por causa deles. Como se referir a esse grupo de animais? Ou melhor, qual é o coletivo de “cavalo”? Não precisa perder tempo pesquisando, pois trouxemos a resposta: é cavalaria .

Pois é, se você achava que “cavalaria” era apenas um exército medieval, não é bem por aí! Para indicar um conjunto de cavalos, devemos usar principalmente o substantivo coletivo “cavalaria”, mas ele não é o único. Também podemos utilizar “tropa”, “manada” e “plantel”. Entenda abaixo.

Quais são os substantivos coletivos de cavalo?

O substantivo coletivo “cavalaria” se refere, especificamente, a uma grande quantidade de cavalos, porém ele também pode indicar um conjunto de pessoas à cavalo. Já “tropa” indica um conjunto de animais de carga, podendo ser cavalos ou não.

“Manada” é um substantivo coletivo mais genérico que se refere a um rebanho de gado de grande porte que engloba os cavalos. E “plantel” indica um conjunto de animais equinos e bovinos selecionados para reprodução, entre eles, os cavalos.

Exemplos

A cavalaria corria livremente pela colina.

A tropa de cavalos transportava os bens dos donos.

A manada de cavalos passou por aqui há cerca de duas horas.

Este foi o plantel de cavalos escolhido pelos tratadores.

O que é um substantivo coletivo?

Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero . Pode se tratar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros. É uma palavra no singular que transmite uma noção de multiplicidade.

Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

