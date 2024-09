Luccas Diaz Qual a diferença entre “esportivo” e “desportivo”?

“ Desportivo ” ou “ esportivo “: qual a diferença entre os dois termos? Provavelmente você já se deparou com as duas palavras em algum lugar – ou, pelo menos, com alguma variação, como “desporto” –, mas já se perguntou por que as duas coexistem? Afinal, elas compartilham ou não o mesmo significado? Têm o mesmo sentido? O GUIA DO ESTUDANTE resolve esse mistério para você!

Em questão de significado, não há diferenças entre “esportivo” e “desportivo” . Ambas as palavras se referem a tudo que diz respeito ao esporte. Isto é, uma roupa esportiva, um clube desportivo, entre outros. Acontece que os dois termos, que, vale ressaltar, são corretos e reconhecidos pela norma padrão da Língua Portuguesa, têm origens distintas. Têm o mesmo significado, mas divergem na procedência.

“Esporte” ou “desporto”?

Para entender essa divergência, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A palavra “desportivo” é uma derivação do substantivo masculino “desporto”. Ainda mais incomum no Brasil, o termo tem origem em Portugal, com registros de uso que datam já do século 15. “Desporto” seria uma adaptação do francês “desport”, um derivado regressivo do verbo “desporter”, que, na época, era utilizado para descrever momentos de recreação, distração ou passatempo – como a prática de esportes.

Na etimologia, o prefixo “des-” seria algo como “fora” ou “embora”, enquanto “porter” seria “levar” ou “carregar”. Ou seja, a palavra carregaria o sentido de se retirar, de sair um pouco das preocupações; um momento de, como diz a expressão popular, esfriar a cabeça.

No século 16, a variante “desporte” também passou a circular entre os falantes portugueses, como uma adaptação do italiano “dipórto” – que, por sua vez, também era adaptado do francês. No entanto, foi “desporto” que sobreviveu ao tempo e continua até hoje como o termo mais usado entre os irmãos portugueses.

Já no inglês antigo, havia “disport” que, adivinhe só, também era uma adaptação do termo francês. Com o tempo, porém, se transformou na forma que conhecemos hoje: “sport”. E é esta a palavra que deu origem a versão brasileira “esporte”, por volta do século 19. Por aqui, encontramos também a variante “desporte”, uma mistura dos termos em italiano e português, mas com muito menos frequência.

Portanto, em resumo, podemos afirmar que “desporte” e “esporte”, assim como “desportivo” e “esportivo”, são sinônimos, mas com nacionalidades distintas. No português brasileiro, a preferência é por “esporte” e “esportivo”, mas não estará errado se você escrever “desporte” ou “desportivo” – apenas estará mais alinhado ao português europeu.

Exemplos

O clube desportivo organizou um torneio de futebol para a comunidade;

organizou um torneio de futebol para a comunidade; Joana sempre foi apaixonada pelo ambiente esportivo desde criança;

desde criança; Ele foi eleito o melhor treinador desportivo do ano;

do ano; O centro esportivo da cidade oferece atividades para todas as idades;

da cidade oferece atividades para todas as idades; A loja desportiva tem uma grande variedade de tênis e acessórios.

