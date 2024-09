Ludimila Ferreira Este teste te ajuda a descobrir se você é daltônico

É isso mesmo que você leu. É possível descobrir se você tem daltonismo com um teste, o Ishihara , que reúne uma série de círculos coloridos com números no centro. Daltônicos não reconhecem os números ou reconhecem números diferentes dos vistos por não portadores da condição. Basta olhar para as figuras e depois ler a legenda para saber se você viu o número correto. Fácil, né?

O teste Ishihara recebeu o nome de seu criador, o médico japonês Shinobu Ishihara (1879-1963). Ele inventou o método de diagnóstico quando lecionava na Universidade de Tóquio, e as primeiras placas foram pintadas por ele à mão.

Grande parte dos daltônicos só confirma o diagnóstico na fase adulta, quando o problema dificulta o exercício profissional . Por isso, pensando nos estudantes que podem estar quebrando a cabeça distinguir cores, o GUIA DO ESTUDANTE disponibilizou o teste aqui neste texto. Caso dê positivo, ou você já tenha suspeitas da condição, não se esqueça de procurar um oftalmologista, combinado?

Vamos lá?

Teste: descubra se você é daltônico em 37 imagens

Todas as pessoas devem ver o número 12 nesse quadro

Quem tem visão normal vê o número 6. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 5.

Quem tem visão normal vê o número 8. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 3.

Quem tem visão normal vê o número 29. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 70.

Quem tem visão normal vê o número 57. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 35.

Quem tem visão normal vê o número 3. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 5.

Quem tem visão normal vê o número 5. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 2.

Quem tem visão normal vê o número 15. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 17.

Quem tem visão normal vê o número 74. Quem tem dificuldades com o verde e o vermelho vê 21.

Quem tem visão normal vê o número 2. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 6. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 45. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 97. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 5. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 16. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 7. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem visão normal vê o número 7. A maioria dos daltônicos não vê nada ou uma imagem equivocada.

Quem tem a visão normal ou uma fraca deficiência não vê nada. Quem tem dificuldades para reconhecer o verde e o vermelho vê o número 5.

Quem tem a visão normal ou uma fraca deficiência não vê nada. Quem tem dificuldades para reconhecer o verde e o vermelho vê o número 45.

Quem tem a visão normal ou uma fraca deficiência não vê nada. Quem tem dificuldades para reconhecer o verde e o vermelho vê o número 73.

Quem tem a visão normal vê o número 26.

Quem tem a visão normal vê o número 42.

Quem tem a visão normal vê o número 35.

Quem tem a visão normal vê o número 96.

Quem tem a visão normal vê traços púrpura e vermelhos.

Quem tem a visão normal vê traços púrpura e vermelhos.

Quem tem a visão normal ou uma fraca deficiência não vê nada. Quem tem dificuldades para reconhecer o verde e o vermelho vê um traço.

Quem tem a visão normal vê um traço azul-verde.

Quem tem a visão normal ou uma fraca deficiência não vê nada. Quem tem dificuldades para reconhecer o verde e o vermelho vê um traço.

Quem tem a visão normal vê um traço azul-verde.

Quem tem a visão normal vê um traço laranja.

Quem tem a visão normal vê um traço laranja.

Quem tem a visão normal vê um traço verde-azulado e verde-amarelado.

Quem tem a visão normal vê traços púrpura e laranja.

Quem tem a visão normal vê traços púrpura e laranja.

Quem tem a visão normal vê traços púrpura e laranja.

Todos devem ver um caminho traçado.

O que é daltonismo

O daltonismo é uma condição hereditária e sua transmissão está ligada ao cromossomo X, o que explica o porquê de existirem tantos homens daltônicos. Eles possuem um cromossomo X e um Y – portanto, basta este “X” carregar o daltonismo para que eles manifestem a anomalia.

Já a mulher , que tem dois cromossomos X, precisa ter o gene do daltonismo em ambos para manifestá-lo, tornando o desenvolvimento da condição mais difícil.

Tipos de daltonismo:

Deuteranomalia: menos grave e mais comum, é a dificuldade em distinguir tonalidades de verde;

menos grave e mais comum, é a dificuldade em distinguir tonalidades de verde; Protanomalia: dificuldade em distinguir tons de vermelho;

dificuldade em distinguir tons de vermelho; Tritanomalia: dificuldade em reconhecer cores na faixa do azul-amarelo;

dificuldade em reconhecer cores na faixa do azul-amarelo; Monocromacia: tipo mais raro em que tudo é enxergado em preto, branco e tons de cinza.

