Luccas Diaz Qual é o plural de “mel”?

Nas histórias do Ursinho Pooh, mel é a comida favorita do simpático urso. Não é raro, inclusive, vê-lo se lambuzando com um pote de mel nas mãos. Além de muito saboroso, o alimento é conhecido por ser rico em vitaminas e minerais – mas deve ser consumido com moderação em razão da sua alta quantidade de açúcares. Mas já parou para pensar em como devemos nos referir quando há mais de uma quantidade de mel? Isto é, qual seria o plural de “mel” ?

Para adoçar a sua curiosidade, vamos direto à resposta. O plural de “mel” é “méis” ou “meles”.

Ou seja, se o Ursinho Pooh estivesse com vários potes de mel ao seu redor, poderíamos dizer que ele está rodeado de méis – ou meles.

Plural de mel

O simpático urso é conhecido por estar sempre comendo mel Disney/Reprodução

A existência de duas opções para o plural de “mel” ocorre por conta de duas regras gramaticais diferentes a respeito da formação do plural. A primeira nos diz que palavras terminadas em “al”, “el”, “ol” ou “ul” devem substituir a letra “L” por “is”. É o que vemos com “animal” e “farol”, que mudam para “animais” e “faróis” quando no plural. Sendo assim, “mel” se torna “méis”.

Continua após a publicidade

Já a segunda regra determina que palavras terminadas com “L” devem ganhar a adição de “es” no plural. Um exemplo seria “mal”, que se transforma em “males”. Da mesma forma, “mel” vira “meles”.

Qual usar, portanto? Qualquer uma! As duas variações estão corretas e são aceitas na norma padrão da Língua Portuguesa. “Meles” pode até ser considerada mais antiga e incomum, mas não deixar de estar certa.

Exemplos

Exemplos com “méis”:

No mercado, encontrei vários méis de diferentes tipos de flores;

de diferentes tipos de flores; Fernanda costuma comprar os méis artesanais que passam vendendo em sua rua;

artesanais que passam vendendo em sua rua; Os méis produzidos em áreas de Mata Atlântica são muito valorizados;

produzidos em áreas de Mata Atlântica são muito valorizados; Existem méis com texturas mais espessas e outros mais líquidos;

com texturas mais espessas e outros mais líquidos; A degustação incluiu méis silvestres e orgânicos.

Exemplos com “meles”:

Continua após a publicidade

As abelhas trabalhavam arduamente, enchendo as colmeias com seus meles ;

; Nas montanhas, os meles têm um sabor mais intenso e floral;

têm um sabor mais intenso e floral; O apicultor falava sobre os diferentes meles que produzia;

que produzia; Os meles de verão são mais claros e perfumados que os de inverno;

de verão são mais claros e perfumados que os de inverno; O alquimista estudava os meles para criar poções com propriedades únicas.

Confira outras Dúvidas de Português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.