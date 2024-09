Julia Di Spagna Essa é a quantidade de livros que conseguimos ler na vida, segundo um especialista

A 5ª edição do estudo “ Retratos da leitura no Brasil ” mostrou que o brasileiro costuma ler somente cerca de quatro livros por ano. Esse número está bem abaixo da média global. Para se ter uma ideia, o canadense, por exemplo, lê 12.

Segundo uma reportagem da BBC , Agatha Christie lia 200 livros por ano. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, termina um a cada duas semanas. Já o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt , lia um livro por dia e até dois ou três, se tinha uma noite mais tranquila.

Será que existe uma quantidade adequada ou um limite de quantos livros conseguimos ler na vida? Bom, há quem diga cinco mil . Essa é a quantidade apontada por John Miedema, especialista em tecnologia da informação, em seu livro Slow Reading , sobre a média de obras que uma pessoa consegue ler ao longo da vida.

+ ‘Slow Reading’: entenda os benefícios de ler devagar

Continua após a publicidade

Se você parar para pensar em todos as obras que já foram produzidas, não parece um número tão grande, certo? E é por isso que o autor ressalta a importância de selecionar bem as suas leituras e o que vai ganhar sua atenção por algumas horas ou mesmo minutinhos do seu dia. Em outras palavras, Miedema acredita que a qualidade é mais relevante que a quantidade nesse caso.

Mas, afinal, como fazer uma boa curadoria das suas leituras?

Invista nos clássicos

Nassim Nicholas Taleb , filósofo contemporâneo e autor de “Antifrágil” e “A lógica do Cisne Negro” criou uma regra para quem ficar na dúvida do que ler: “Não leia nada com menos de 100 anos”.

Continua após a publicidade

Embora você não precise seguir a dica à risca, afinal, existem diversas obras recentes que merecem um espaço na sua prateleira, vale compreender a lógica que ele quis passar.

Se um livro continua relevante décadas após seu lançamento, ele tem um grande potencial para agregar conhecimentos ao seu cotidiano. A obra não necessariamente vai mudar sua forma de pensar ou revolucionar o que você já conhece, mas pode dizer muito sobre como a sociedade pensava em determinada época e o que continua atual.

+ Clássicos para ler um dia

Continua após a publicidade

Diversifique

Seguindo a mesma lógica, ler sobre diferentes épocas, temas diversos, autores de origens e etnias variadas vai ampliar – e muito – a sua visão de mundo.

Podem ser livros sobre fatos históricos, biografias, relatos ou mesmo ficções. Aumentar seu horizonte de leitura vai oxigenar seu cérebro, trazer novidades e permitir que você enxergue as mesmas situações por diferentes ângulos.

+ 3 motivos para ler “A Amiga Genial”, eleito o livro do século pelo NYT

Continua após a publicidade

Conhecimento x entretenimento

E não é preciso relacionar a leitura a algo erudito, feito única e exclusivamente para trazer algum conhecimento em termos de formação, carreira ou mercado de trabalho.

Fazer uma boa curadoria não é sinônimo de ler apenas textos exigentes. A leitura prazerosa, com livros que trazem entretenimento para o seu dia a dia, têm tanto valor quanto o livro de um filósofo renomado.

O importante é estimular esse hábito na sua rotina, testar novas possibilidades e conhecer diferentes mundos – reais ou fictícios.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.