Relembre quais foram as maiores notas de corte da Unicamp 2024

Como sempre ocorre, a Unicamp dará a largada nos vestibulares de 2024, com as provas de primeira fase marcadas para 20 de novembro. Neste dia, os candidatos responderão a 72 questões de múltipla escolha, divididas entre as disciplinas estudadas no Ensino Médio. A aprovação para a segunda fase depende da famosa nota de corte! Para te ajudar a estimar quantos pontos você vai precisar, o GUIA DO ESTUDANTE relembra abaixo quais foram as maiores notas de corte da Unicamp 2024.

Ah, lembrando que estas notas se referem à modalidade de Ampla Concorrência. Para ver as notas de corte de todos os cursos e modalidades, acesse aqui.

Maiores notas de corte Unicamp 2024

Medicina (Integral): 63 Engenharia de Computação (Integral): 57 Ciência da Computação (Noturno: 57 Arquitetura e Urbanismo (Noturno): 51 Ciências Econômicas (Integral): 51 Engenharia Química (Integral): 50 Ciências Biológicas (Integral): 50 Comunicação Social-Midialogia (Integral): 49 Engenharia de Produção (Integral): 49 Engenharia Elétrica (Integral): 49

Leituras obrigatórias

As obras obrigatórias que compõem a prova de literatura tanto na primeira quanto na segunda fase da Unicamp 2025 são as seguintes:

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

