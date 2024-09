Taís Ilhéu “Lambuzar” ou “lambusar”: qual é o certo?

Brigadeiro, bolo de morango, torta de chocolate, doce de leite… Difícil resistir a tantas delícias! Já se lambuzou com esses quitutes? Ou o correto seria se “ lambusar “? Segundo Margarete Xavier, autora de português do Fibonacci Sistema de Ensino, o certo é escrever “ lambuzar ”, com “z”.

De acordo com a especialista, o verbo “lambuzar” tem origem no século XV e vem do latim “lambère”, que significa “lamber”. Ao longo do tempo, seu significado passou a ser sujar(-se), emporcalhar(-se), especialmente relacionado à comida, mas também à cola, graxa etc.

“Há também formas variantes da escrita ‘lambuzar’, como ‘lambuçar’ e ‘labuzar’, segundo o dicionário Houaiss”, complementa Margarete.

Exemplos no dia a dia e na literatura

Já ouviu o provérbio popular: ” Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza”? Conheça aqui outras formas de se usar esse verbo.

Lambuzou-se todo ao tomar sopa.

Comeu chocolate e lambuzou os dedos.

Cuidado com a bagunça na pia da cozinha, porque é possível lambuzar a camisa.

O cachorro se lambuzou de lama depois de brincar na chuva.

Quer mais um exemplo? Confira um trecho do poema “O Direito das Crianças”, da escritora Ruth Rocha, em que ela usa a palavra “lambuzado”.

“Morango com chantilly,

Ver mágico de cartola,

O canto do bem-te-vi,

Bola, bola, bola, bola!

Lamber fundo da panela

Ser tratada com afeição

Ser alegre e tagarela

Poder também dizer não!

Carrinho, jogos, bonecas,

Montar um jogo de armar,

Amarelinha, petecas,

E uma corda de pular.

Um passeio de canoa,

Pão lambuzado de mel,

Ficar um pouquinho à toa…

Contar estrelas no céu…”

