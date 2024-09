Taís Ilhéu “A omelete” ou “o omelete”: qual é o certo?

Os modos de cozinhar esse prato são muitos. Há quem siga a receita mais tradicional, apenas com ovos. Outros, adicionam uma infinidade de ingredientes como cebola, tomate, batata, salsinha e por aí vai. Afinal de contas, esse é o preparo da omelete , no feminino , ou do omelete , no masculino ?

Quem resolver sanar essa dúvida buscando em um dicionário, pode ficar um pouco frustrado. Isso porque não há um consenso sobre o gênero de “omelete”. O Aurélio, mais conservador, diz que é um termo feminino. Já o Michaelis traz como substantivo masculino e feminino. Por que tanta confusão? A gente explica.

“Omelete” é uma palavra derivada do francês omelette – que por sua vez veio do latim, sendo uma junção das palavras “ovo” e “lâmina”. No país europeu, omelete é tratado no feminino, e seria portanto “a omelete”. É por isso que alguns dicionários, como o Aurélio, dizem que devemos nos referir ao prato desta forma.

O professor Pasquale Cipro Neto, no entanto, discorda. Em entrevista à rádio CBN , ele explica que “gênero não se transporta de uma língua para outra”, e traz como exemplo outra palavra que derivou do francês, “envelope”. Por lá, este também é um termo feminino, mas por aqui você jamais ouviria alguém dizendo “a envelope”.

Resumo da ópera: você pode se referir a essa fritada de ovos no gênero que bem preferir!

Exemplos com omelete

A omelete da minha mãe é a melhor do mundo.

O chef jamais revelaria a receito do seu omelete.

Dois omeletes, por favor!

Nunca comi uma omelete tão oleosa como aquela, estava terrível!

