Ludimila Ferreira “O chinelo” ou “a chinela”: qual é o certo?

Com calor voltando, os planos de ir para a praia vieram junto. Mas puxa vida, seu calçado já está tão velho que você precisa sair para um comprar um novo. Você chega na loja pedindo “o chinelo” ou “a chinela”? Não tenha mas dúvida sobre qual o certo: ambas as palavras “chinelo” e “chinela” estão corretas e existem na língua portuguesa.

Abaixo, entenda a diferença entre elas!

Palavras sinônimas

As palavras “chinelo” e “chinela” são sinônimas e podemos utilizá-las de forma intercambiável. Acontece que elas são o masculino e feminino de um tipo de calçado que apenas cobre a parte da frente do pé, deixando o calcanhar livre.

Apesar de usar “chinela” também estar certo, a palavra “chinelo” é considerada como a mais correta e socialmente aceita, sendo a mais utilizada pelos falantes.

O curioso é que “chinela” entrou primeiro no na língua portuguesa , tendo sua origem na palavra italiana pianella .

Exemplos

Onde você comprou esses chinelos?

Onde você comprou essas chinelas?

Estes chinelos não são nada confortáveis.

Estas chinelas não são nada confortáveis.

E então, vai comprar “a chinela” ou “o chinelo”?

